Vin ninsorile la munte. Când se închid Transalpina şi Transfăgărăşan „Prognoza zilelor urmatoare este favorabila circulatiei pe DN 67 C, Transalpina, cu respectarea programului impus de administrator, adica de la ora 9.00 la 17.00. Prognoza meteo de saptamana viitoare prevede ca din 30 septembrie va ninge la Ranca. Daca prognoza se va mentine, vom lua masura inchiderii circulatiei pe Transalpina", a precizat Ion Tudor, seful Sectiei Drumurilor Nationale Targu Jiu, pentru gds.ro. Daca vin ninsorile, Transalpina ramane inchisa pana anul viitor. „Este posibil sa fie ultimul weekend in care se mai poate circula pe tot traseul drumului, adica din Bengesti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

