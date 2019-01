Vin (bio)ciclistii Cu titlul de mai sus, fara parantes, era un film pe timpuri, cu Dem Radulescu, Bibanul cum i se spunea. Sa va spun adevarul, mie nu mi-a placut niciodata ca actor, era prea popularos si mistocar degeaba si cam gros, dar oricum infinit peste unul de talia lui Malaele, care este un simplu spunator de […] Vin (bio)ciclistii is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a anuntat – pe fondul demisiei ministrului Sova si al propunerilor trimise de PSD pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii – ca saptamana aceasta “nu va exista nicio schimbare de ministri” si ca “pana dupa 1 decembrie nu se va schimba nimic”, Klaus Iohannis a subliniat ca Executivul…

- Decedat zilele trecute intr-un spital din Nisa, Franta, ambasadorul Mihnea Constantinescu urmeaza sa fie adus, miercuri, in tara. Aeronava militara cu trupul sau va ateriza, in jurul orei 14:00,la Baza Militara 90. Va urma o scurta ceremonie. Apoi cortegiul se va deplasa catre cimitirul Bellu. In jurul…

- Pe la 1867-1868, pe un teren viran de la intretaierea Podului Mogoșoaiei cu Bulevardul Academiei, intre Consulatul Rusesc si Manastirea Sarindari, perimetru in care librarul Leon Alcalay iși expunea carțile, revistele și broșurile, incepe construcția marelui “Hotel Herdan”, botezat astfel dupa numele…

- O cifra uriasa, stabilita de ONG-ul australian Walk Free Foundation care a alcatuit indicele mondial al sclaviei moderne in acest an. Majoritatea acestui flagel are loc in Asia si in Africa dar in sinistrul palmares figureaza si Rusia. “Sclavia moderna este o situatie in care oamenii se afla sub imperiul…

- Nivelul Marii Galileei (cunoscuta si drept Lacul Tiberiada), simbol al Israelului si loc turistic si de pelerinaj al crestinilor, a scazut dramatic gratie exploatarii umane. Pentru Israel, acest lac de 160 km patrati, situat la 200 de metri sub nivelul marii pe care a pasit Mantuitorul si a impartit…

- Situatie greu de crezut in Parlamentul Romaniei, cu atat mai mult e vorba despre un vicepresedinte al Camerei – fost ministru – si un gest demn de stadion, si nu de plenul Legislativului. In prima faza, despre Florin Iordache s-a aflat ca a fost acuzat ca a aratat semne obscene catre parlamentari ai…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a facut referiri, intr-o conferinta, la raportul MCV in cazul Romaniei si Bulgariei. “Romania sa suspende imediat implementarea legilor Justitiei si a ordonantelor de urgenta (…)cerem sa se suspende imediat procedurile de demitere a procurorilor cu vechime si…

- Spre deosebire de presedintele Iohannis, care abia ce apucase sa declare ca, mai nou, nu crede ca Romania este pregatita sa preia sefia Consiliului Uniunii Europene si aducea in discutie “inlocuirea acestui accident al democratiei romanesti care este Guvernul Dragnea-Dancila”, liderul PSD crede ca Executivul…