Vin banii pentru elevi! Ministerul Educatiei: scolarii vor primi 250 de lei pe luna MEN anunta acest contract incheiat pentru programul "Bani de liceu", cu o valoare de 31 milioane euro, va permite sustinerea si continuarea acestui program si va acoperi cheltuielile realizate sau estimate pentru perioada anilor scolari 2015-2019 pentru acest tip de sprijin. Incepand cu acest an scolar, fiecare beneficiar al programului "Bani de liceu" va primi, lunar, pe intreaga durata a cursurilor, in situatia respectarii tuturor conditiilor legale prevazute, suma de 250 lei, fata de 180 lei lunar, suma primita anterior majorarii. De asemenea, ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

