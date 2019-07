Gica Hagi negociaza vanzarea unei bucați din club catre frații Paval, a caror avere e de 1,8 miliarde de euro, in cel mai bun moment din istoria Viitorului: cu cedarea lui Ianis la Genk tocmai a ajuns la 35 de milioane de euro primiți doar din transferuri in șapte ani. Hagi crede ca randamentul excelent al afacerii pe care el a inființat-o in urma cu zece ani constituie un moment prielnic pentru vanzarea unei bucați din ea. "Mie nu-mi place sa spun "acționari", prefer cuvantul "parteneri". Așa ceva caut, parteneri!", spune "Regele". Popescu a dezvaluit intr-un interviu din Gazeta ca e iminent…