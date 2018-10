Și in acest an școlar, Ministerul Educației va continua derularea programelor ,,Bani de liceu” si ,,Bursa profesionala”. Recent, s-au semnat doua contracte de finanțare din fonduri europene in valoare totala de 114 milioane de euro pentru a fi folosiți pentru cele doua programe, elevii beneficiari urmand a primi lunar 250, respectiv 200 lei. Astfel, contractul aferent programului „Bani de liceu”, cu o valoare de 31 milioane euro, va permite susținerea și continuarea acestui program și va acoperi cheltuielile realizate/estimate de statul roman pentru perioada anilor școlari 2015-2019 pentru acest…