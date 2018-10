Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura devastatoare pentru fostul ministru al Turismului, Elena Udrea! Arestata in Costa Rica, Elena Udrea asista neputincioasa la asaltul la care instituțiile de forța ale statului o supun.Acum, autoritațile vor sa-i distruga UNICA afacere din care mai scoate bani grei. Citește AICI ce…

- Se pare ca fuga Elenei Udrea și a Alinei Bica in Costa Rica nu a fost intamplatoare. Presa din Costa Rica arata ca cele doua au fost ajutate ajunga acolo de o adevarata rețea internaționala, care are legaturi cu traficanții de droguri și care ii ajuta pe cei cu probleme legale sa se ascunda in Costa…

- Presa din Costa Rica este foarte interesata de Elena Udrea si Alina Bica, iar jurnalistii vorbesc despre o adevarata retea internationala care le-ar fi dus pe cele doua acolo. "Diario Extra" din Costa Rica explica de ce autoritatile din tara lor le-au ridicat acum pe Elena Udrea si pe Alina Bica,…

- Elena Udrea si fosta sefa DIICOT, Alina Bica, au fost retinute in Costa Rica. Presa locala a scris ca pentru cele doua fugare, vacanta s-a terminat dupa ce agentii Interpol le-au ridicat de pe strada.

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) a anuntat, joi dimineata, retinerea Elenei Udrea si a Alinei Bica, in Costa Rica, in urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Poliției Romane.Presa din Costa Rica a difuzat,…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politisti, in noaptea de miercuri spre joi, in Costa Rica, a confirmat Biroul de Presa al IGPR. "In urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul...

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de Biroul National Interpol din Costa Rica, anunta institutia, care precizeaza ca ele au fost ridicate de pe strada. In imagini apare Elena Udrea, dar și un carucior, in care afla cel mai probabil copilul Elenei Udrea. Conform Organismului de Investigatii…

- Jurnalistii din Costa Rica sustin ca legea din tara lor permite luarea unor masuri provizorii in cazul Elenei Udrea si Alinei Bica, insa nu permite si extradarea acestora. Cel putin, nu pentru moment.