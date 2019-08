VILE ROMANE LA APULUM!

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul internațional ”Vilele romane de la Apulum” (Apulum Roman Villae Project) este realizat in colaborare de catre University of British Columbia din Vancouver (Canada), Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și Academia Romana, filiala Cluj-Napoca, prin Institutul de Arheologie și Istoria Artei.…

- Un seism cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs joi la orele 11,25 GMT in provincia Denizli din sud-vestul Turciei, a anunțat Institutul de studii geologice din Statele Unite (USCS). Autoritațile locale au semnalat imediat ca exista raniți și numeroase case prabușite, fara a oferi…

- ARAD. Potrivit organizatiei de protectia consumatorilor InfoCons, citata de tvr.ro, Aradul este cel mai verde oras din Romania. Acesta e rezultatul unui studiu realizat de InfoCons cu privire la situația spațiilor verzi din municipiile reședința de județ. Potrivit documentului, Aradul conduce…

- In perioada 4-5 iulie, la Alba Iulia, s-a desfașurat FESTIVALUL INTERNATIONAL CONCURS DE MUZICA POP PENTRU TINERI ȘI STUDENȚI „VOICES”, ediția a VII-a. Pe scena Casei de Cultura a Studenților au urcat 11 concurenți din 5 centre universitare și din Bulgaria, foarte bine pregatiți in arta interpretarii…

- Celebrul personaj de benzi si desene animate Popeye Marinarul isi crestea puterea musculara mancand spanac, insa oamenii de stiinta din Germania au confirmat ca scenele in cauza nu reprezinta un simplu mit urban si au anuntat recent ca au descifrat secretul aflat in spatele acestei legende, scrie agenția…

- Un cutremur violent, cu magnitudinea 7,3, a lovit luni estul Indoneziei si a fost resimtit pana in Australia, fara a declansa o alerta de tsunami, informeaza AFP, citand Institutul de geofizica american USGS. Seismul s-a produs la o adancime de 208 de kilometri in marea Banda, in sudul…

- Un barbat din comuna prahoveana Dumbrava a facut o descoperire socanta, in timp ce sapa in curte pentru a-si face o fosa septica. Omul a dat peste oseminte umane, vechi de cateva decenii potrivit primelor estimari. El a chemat imediat Politia. N-ar fi exclus sa fie vorba despr eo groapa comuna, din…

- Muzeul Municipiului București invita persoanele interesate sa participe la conferința „Calatorie in Bucureștiul liturgic”, susținuta de Dr. Maria-Camelia Ene joi, 30 mai 2019, ora 18.30. Evenimentul este gazduit de Palatul Suțu (Bd. I.C. Bratianu nr. 2). Conferința va fi dedicata trecutului cultural…