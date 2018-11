Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic a adus-o pe Dinamo la trei puncte de play-off, dupa egalul din ultima etapa a Ligii 1 Betano, scor 1-1 impotriva rivalei FCSB. Pentru echipa din Stefan cel Mare urmeaza duelul de pe teren propriu impotriva celor de la Gaz Metan Medias, formatie pe care ”Puriul” a...

- Ianis Hagi a impresionat dupa revenirea din Italia si s-a transformat intr-unul dintre cei mai buni jucatori ai Ligii 1, la doar 20 de ani. CSU Craiova i-a mai adus de la Viitorul pe Alexandru Baluta, in 2014, si pe Alexandru Cicaldau, in vara anului 2018. GICA HAGI anunta un TRANSFER URIAS…

- Cinci persoane și-au pierdut viața, vineri, in Italia, dupa ce vremea rea s-a intors in peninsula și mai multe regiuni au fost afectate de ploi torențiale, furtuni puternice și alunecari de teren. Vremea rea a provocat haos si distrugeri in nordul Italiei, in special in provincia din nord-est Belluno.…

- ”In primul rand doresc sa va multumesc pentru primirea calduroasa pe care ne-ati facut-o, sotiei mele, Carmen, si mie, precum si intregii delegatii care ma insoteste. Am fost realmente emotionati cand am intrat in aceasta extraordinar de frumoasa si plina de semnificatii sala si cand am vazut atatia…

- In fata a 800 de militanti ai formatiunii, sefa Adunarii Nationale (RN, fostul Front National) a rostit un discurs in localitatea Frejus (sud), oras sub controlul RN, unde a criticat 'supunerea (guvernului francez) fata de Bruxelles si fata de nebunia sa politica imigrationista'. 'Astazi, prefectii…

- Julio Baptista, care a debutat duminica la CFR Cluj, e cel mai greu nume din echipa strainilor Ligii 1 care au jucat inainte la forțe ale Europei. Ultimele doua transferuri ale CFR-ului au intregit un lot de 18, 11 titulari și 7 rezerve, de fotbaliști care au jucat la granzii celor 4 mari campionate…

- Italia a confirmat vineri intentia sa de a se angaja intr-un conflict cu Uniunea Europeana cu privire la problema redistribuirii migrantilor, dintre care 150 sunt in continuare blocati in Sicilia, amenintand ca isi va reduce contributia la bugetul european, transmite AFP, scrie Agerpres. "Linie…

- Italia a confirmat vineri intentia sa de a se angaja intr-un conflict cu Uniunea Europeana cu privire la problema redistribuirii migrantilor, dintre care 150 sunt in continuare blocati in Sicilia, amenintand ca isi va reduce contributia la bugetul european, transmite AFP. "Linie dura",…