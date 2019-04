Stiri pe aceeasi tema

- Mitingul electoral anuntat de PSD la Craiova pe 12 aprilie nu se bucura de sustinere in randul unora dintre filialele din Oltenia ale partidului. Anca Bordusanu, purtatorul de cuvant al PSD Gorj si secretar executiv al filialei, a declarat pentru ...

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca cei de la USR și PLUS sunt niște ”neterminați”. In replica, liderul PLUS, Dacian Cioloș, ii transmite ca in momentul in care ei vor termina treaba, atunci cariera politica a lui Tariceanu va fi terminata.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza…

- ​PSD o va propune pe Lia Olguța Vasilescu în funcția de secretar al Camerei Deputaților, funcție din conducerea camerei inferioare care a aparținut lui Mircea Draghici. Refuzata de Klaus Iohannis ca ministru, Vasilescu a fost numita consilier onorific al premierului Viorica Dancila. Ea…

- Deputatul de Dolj Lia Olguta Vasilescu a spus ca prim-ministrul Viorica Dancila si-a dorit ca ea sa ramana in echipa guvernamentala si a optat pentru functia de consilier onorific al premierului pe probleme de infrastructura. "Astazi (duminica n.r.), am participat la Conferinta de alegeri a PSD Gorj.…

- Duminca, liderul PSD a fost la Targu-Jiu, la filiala Gorj a partidului, unde a susținut obișnuitul discurs in fața membrilor și susținatorilor partidului sau, vare se pregatesc sa-și aleaga un lider statutar. Una din temele abordate a fost și cea legata de atacurile din partea unor politicieni, ziariști…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a anunțat ca a inregistrat luni, 4 februarie, actul adițional la Contractul Colectiv de Munca (CCM) de la CE Oltenia. Este vorba de documentul incheiat intre administrație și sindicate pr...

- Un proiect mult trambițat, dar blocat in ultimii ani, este repus pe tapet in Gorj. Este vorba despre investiția chinezilor care vor sa construiasca un grup energetic nou la Rovinari. Oficialii companiei chineze vor ajunge, luni, la...

- Actul adițional la CCM in urma caruia minerii vor primi cate 1000 de lei brut dupa greva spontana a fost depus, luni, la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj. Liderii sindicali din CE Oltenia nu stiu de unde va gasi conducerea companiei banii necesari acordarii sporului de productie.…