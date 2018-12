Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Claudiu Racuci descifreaza motivul pentru care, miercuri, PSD-ALDE a scos Legea pensiilor de pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor – prevederile sunt neconstitutionale si inechitatile lovesc pe cei mai multi pensionari din sistemul de asigurari sociale: „La Camera deputatilor,…

- Legea pensiilor, la vot final in Camera Deputatilor. Legea pensiilor ajunge la votul final in Camera Deputatilor. Marți, Comisia de munca a dat aviz favorabil proiectului. Au fost 14 voturi “pentru”, cinci “impotriva” si o abtinere. Printre amendamentele aduse in comisie se numara reducerea stagiului…

- Vicepreședintele PNL Dan Vilceanu a acuzat, joi, ca Guvernul va taia, de la 1 ianuarie, pensiile romanilor cu 102 lei pe luna. Liberalul a precizat ca garzile medicilor nu vor mai fi platite, bugetarii fiind mințiți de PSD in privința orelor suplimentare. "Asa cum toata lumea a vazut, venind…

- Curtea Constitutionala a decis, joi, ca este neconstitutionala sintagma "ori altor asemenea interese ale tarii", cuprinsa in dispozitiile art. 3, lit. f) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei. Potrivit unui comunicat al CCR, Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere…

- "Sunt cateva aspecte in acest proiect de lege a pensiilor care sunr clar neconstitutionale. Nu pti spune ca pensia de invaliditate trebuie legata de stagiu minim de cotizare. Toate drepturile legate sunt de stagiu minim". Legea pensiilor a ajuns la Camera Deputaților și va fi dezbatuta la…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat miercuri ca o sintagma din Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului referitoare la organizatiile apartinand minoritatilor nationale este neconstitutionala, iar restul dispozitiilor din actul normativ - constitutionale,…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, susține ca a facut tot ce a fost posibil pentru a contesta la Curtea Constituționala Codul Administrativ.„PMP a facut tot posibilul pentru ca, impreuna cu USR și trei colegi din PNL, sa contestam la Curtea Constituționala Codul Administrativ, un cod al rușinii,…

- Legea privind Codul administrativ este neconstitutionala in ansamblul sau, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei, au precizat pentru AGERPRES surse din CCR. Pe 31 iulie, presedintele Klaus Iohannis a trimis la CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Codului administrativ.…