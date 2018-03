Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari acuza politicienii din Gorj ca folosesc minerii ca masa de manevra in razboaiele lor personale. Manu Tomescu a reacționat, pe pagina de socializare, dupa ce zilele trecute a aparut o disputa pe tema condițiilor in care lucreaza minerii.…

- Minerii plecați astazi in mars din Cariera Jilț Nord au ajuns la Telesti, in apropiere de Targu Jiu. Peste 80 de ortaci vor sa ajunga la sediul CEO unde vor sa il astepte la discuții pe ministrul Energiei, Anton Anton. ...

- Potrivit unor surse DC NEWS, in a doua jumatate a lunii aprilie, dupa Paște, urmeaza o remaniere a Cabinetului Dancila. Pentru remaniere sunt vizate trei ministere. Cele mai previzibile modificari in cabinetul condus de Viorica Dancila sunt la Ministerul Economiei, condus de Danut…

- Fostul director din cadrul Complexului Energetic Oltenia si ex-secretar de stat responsabil cu domeniul minier, Cosmin Popescu, a anuntat ca vor fi reluate intalnirile periodice la care vor participa exclusiv primari din zonele afectate de minerit. Cosmin Popescu, vicepreședintele PSD Gorj, a mai spus…

- Salariații de la Termocentrala Mintia, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, care au declanșat un protest spontan marți dimineața, au renunțat la acțiune ieri, dupa ce la sediul unitații s-au prezentat ministrul Energiei, Anton Anton și vicepremierul Viorel Ștefan. Oamenii au luat decizia…

- "Discutiile s-au incheiat cu semnarea unui protocol intre noi, reprezentantii Guvernului, si reprezentantii liderilor de sindicat, care consfinteste un lucru foarte important: de aici incolo nimic nu se va intampla, in legatura cu deciziile care vizeaza viitorul companiei, decat cu implicarea sindicatelor…

- Incendiul izbucnit marti seara la Termocentrala Turceni nu a afectat functionarea Sistemului Energetic National (SEN) si nu a reprezentat un pericol pentru salariati, informeaza reprezentantii Complexului Energetic Oltenia intr-un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul companiei. Potrivit sursei…

- Sindicatul Lignitul Oltenia atrage atentia intr-o scrisoare trimisa ministrului Energiei, parlamentarilor de Gorj si altor factori de decizie ca salariatii Complexului Energetic Oltenia risca sa ramana de la 1 ianuarie 2019 fara avizul pe...

- Protestul energeticienilor de la termocentrala Mintia continua. La mai bine de 12 ore de la demararea acțiunii de protest, angajații termocentralei par a fi neclintiți in demersul lor. Maine, la ora 9:00, ministrul Energiei, Anton Anton, este așteptat la termocentrala, unde va discuta cu liderii…

- Aproape 50 de angajati ai termocentralei Mintia vor continua protestul inceput marti dimineata si pe timpul noptii spre miercuri, dupa ce o parte din schimbul de dimineata a decis sa ramana in cantina societatii, alaturandu-se altor colegi, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului Solidaritatea…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia…

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, nu il da in judecata pe Ion Fugaru, desi sustine ca acesta a facut afirmatii neadevarate in ceea ce il priveste. Fugaru a sustinut ca, in 2012, Vilceanu facuse un grup de...

- Dian Popescu, presedintele ALDE Gorj si fost consilier in Ministerul Energiei, spune ca nu este cazul sa ne ingrijoram cu privire la viitorul Complexului Energetic Oltenia. Dian Popescu a spus intr-un interviu la Radio Infinit ca ni...

- Deputatul PNL Dan Vilceanu sustine ca mai multi angajati din domeniul medical din judetul Gorj i-au semnalat ca, dupa aplicarea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, salariile nu numai ca nu le-au crescut,...

- Interpelare adresata de deputatul de Alba Ioan Dirzu, ministrului Educației, prof. univ. dr. Valentin Popa. Obiectul intrebarii: Adoptarea normelor metodologice conform art.12, alin. (2) din Legea nr. 153/2017. Stimate domnule ministru, Avand in vedere prevederile art.12 din Legea nr. 153/2017 ”(1)…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, vrea ca liderul PNL Gorj, Dan Vilceanu, sa ii ceara scuze dupa ce l-a acuzat ca a votat impotriva obligatiei de arborare a drapelului de Ziua Nationala. Carciumaru recunoaste ca...

- Presedintele PMP Gorj, Nicolae Davitoiu, a spus la un post de televiziune ca o mare problema a Complexului Energetic Oltenia a devenit lipsa de specialisti. „Toata lumea vede ca sunt foarte multi nepregatiti profesional, clasele s-au dat pe pil...

- Liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia(CEO) i-au trimis astazi o adresa ministrului Energiei, Anton Anton, in care solicita o intalnire in cel mai scurt timp posibil. Reprezentantii sindicali ai minerilor si energeticienilor din Oltenia sunt nemultumiti de cresterea de ...

- Cele patru federații sindicale, care negociaza noul Contract Colectiv de Munca din Complexul Energetic Oltenia, i-au trimis o scrisoare deschisa ministrului Energiei, Anton Anton. Sindicaliștii il avertizeaza cu privire la un posibil conflict d...

- Deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu a depus in Parlament doua interpelari adresate premierului Viorica Dancila si unor ministri de resort. Prima interpelare este legata de sistemul de protectie a drepturilor copilului in Romania. Concret, deputatul Simona Bucura Oprescu intreaba daca exista…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a acuzat-o, miercuri, de minciuna pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, inainte de votul pe motiunea simpla contra acesteia, subliniind ca prezentarea de date inexacte Parlamentului si presedintelui Romaniei poate constitui infractiune. Deputatul liberal de Gorj le-a cerut…

- Deputatul liberal de Gorj, Dan Vilceanu, a avut un schimb de replici cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Liberalul a solicitat sa nu mai fie tolerata spunerea de minciuni de la tribuna parlamentului, asa cum a facut ministrul Mu...

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a afirmat, miercuri, inaintea votului final asupra motiunii simple impotriva ministrului Muncii, ca Lia Olguta Vasilescu a mintit plenul, iar, potrivit Legii raspunderii ministeriale, prezentarea de date inexacte Parlamentului poate constitui infractiune.In replica,…

- Dian Popescu sustine ca lucreaza tot la ministerul Energiei si dupa schimbarea guvernului Tudose. Nu spune insa ce functie ocupa in echipa ministrului Anton Anton. Liderul ALDE Gorj da asigurari ca postul pe care-l ocupa in ministerul Energiei nu este incompatibil cu cel de presedinte…

- Anton Anton, ministrul Energiei, sugereaza ca listarea Hidroelectrica la bursa va fi amanata deoarece producatorul de energie controlat de stat trebuie sa devina mai atractiv. „Dupa parerea mea, este cam devreme sa vorbim de Hidroelectrica la bursa, ea a trecut printr-o boala destul de grea si a iesit…

- Deputatul liberal de Gorj, Dan Vilceanu, a dat citire luni, in Parlament, motiunii simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Votul va fi dat in sedinta de miercuri. Camera Deputatilor a dezbatut, luni dupa-am...

- Un barbat din Rovinari a condus o mașina cu placuțe de inmatriculare pe care scrie „suveran”. N-a durat mult pana cand a fost prins oprit de polițiști care au descoperit ca șoferul avea permisul suspendat. Dupa ce a aflat ca a primit o amenda de 870 de lei și s-a ales cu dosar penal, „Suveranul Viorel”,…

- Noul ministrul al Energiei, Anton Anton, s-a inscris și el in randul politicienilor cu declarații-soc. Intr-un interviu acordat Agerpres, ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat, printre altele, ca: ”mie-mi plac intrebarile astea cu cele mai mari probleme” și ca ”eu sper si am un pariu cu o domnisoara…

- Anton Anton, noul ministru al Energiei, a dat un interviu pentru Agerpres, in care a aratat ca nu are habar de nimic. Acesta a spus ca termocentralele vor merge bine daca nu se vor baga unii in seama si ca respectarea noilor conditii de m...

- Deputatul de Gorj, Mihai Weber, a recunoscut ca ministrul Energiei, Anton Anton, are nevoie de o perioada de acomodare in fruntea institutiei unde a fost numit. Potrivit presedintelui executiv al PSD Gorj, in urma discutiilor pe care le-a purtat cu seful Ministerului Energiei, a rezultat ca Anton Anton…

- Președintele PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu, l-a interpelat ministrul Educației cu privire la presiunile pe care inspectorul general școlar al ISJ Gorj le-ar exercita asupra unor angajați. Deputatul liberal a depus o interpelare prin care solicita ministrului Educației, Valentin Popa, sa ia masurile…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia…

- Liderii federatiilor sindicale din Complexul Energetic Oltenia vor sa mearga la discutii cu noul ministru al Energiei, Anton Anton. Asta dupa ce fostul ministru Toma Petcu a plecat din functie la cateva zile dupa a facut unele promisiuni pentru...

- Consilierul personal al fostului ministru al Energiei, Toma Petcu, susține ca actualul șef va acorda maxima importanța Complexului Energetic Oltenia. Dian Popescu e convins ca Anton Anton vrea mix energetic bazat pe carbune și continuarea procesului de retehnologizare a termocentralelor.…

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nița, i-a adresat o intrebare noului ministru al Energiei, Anton Anton, pentru a afla de la acesta daca intenționeaza sa pastreze in activitate minele de uraniu de la Crucea. Ilie Nița i-a transmis ministrului Anton Anton ca in decursul timpului au existat mai multe ...

- Noul ministru al Energiei, Anton Anton, este privit cu suspiciune de liderii politici de la Gorj. Presedintele PMP Gorj, Nicolae Davitoiu, a ramas cu impresia ca ministrul este un smecheras, in ciuda varstei de 68 de ani. „E greu sa...

- Presedintele ALDE Gorj, Dian Popescu, nu stie daca noul ministru al Energiei il va pastra in functia de consilier personal. Popescu a spus intr-un interviu la Radio Infinit ca va putea avea o discutie in acest sens abia dupa i...

- Consilierul personal al fostului ministru, Dian Popescu, e convins ca sub conducerea lui Anton Anton ministerul va funcționa la fel de bine ca pe vremea lui Toma Petcu. Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si Servicii din…

- Ministrul propus al Energiei, Anton Anton, le-a declarat jurnalistilor, la finalul audierilor din Parlament, ca el a fost o viata intreaga profesor de fluide si a subliniat importanta domeniului pe care...

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul ALDE, Anton Anton, pentru functia de ministru al Energiei, cu 44 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”. Ministrul propus al Energiei, Anton Anton,…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului. Audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila se…

- "Am decis astazi sa ma retrag din functia de ministru al Energiei. Am ales asa pentru ca imi doresc sa fiu aproape de familie, dupa un an plin de activitate si de provocari, dintre cele mai grele". Asa isi motiveaza Toma Petcu (ALDE) decizia de a se retrage din functia de ministru al Energiei. Reamintim…

- Anton Anton s-a nascut pe 22 decembrie 1949, la Timișoara, și este fiul unui important lider comunist, Ioan M. Anton, membru in CC al PCR si un apropiat al familiei Ceaușescu.

- Nici un politician de vaza nu a fost pe 24 ianuarie in capitala Micii Uniri, dar Victor Ponta și-a facut drum și a ajuns acolo unde nici un fruntaș al actualei puteri nu a ajuns. Deputatul de Gorj a spus cu aceasta ocazie ca a venit acolo pent...

- Dan Vilceanu a fost invitatul lui Mihai Gadea, joi seara, la Antena 3 in emisiunea ”Sinteza Zilei”. In pasa cu emisiunea ”In Gura Presei”, de la Antena 3, realizata de Mircea Badea, cei doi, deputatul PNL Dan Vilceanu și realizatorul TV Mircea Badea au pus un pariu. Pariul este pus pe `capul`președintelui…

- Politicienii din Gorj au comentat decizia PSD de a-l schimba din functie pe premierul Mihai Tudose. Acesta din urma a rezistat o jumatate de an in functie, fiind obligat de partid sa isi dea demisia, ca urmare a pierderii sprijinului politic. Deputatul de Gorj, Alin Vacaru susține ca acest lucru era…

- PSD a mintit legat de lucrarile de infrastructura, sustine deputatul liberal de Gorj, Dan Vilceanu. Acesta a exemplificat cu un drum in Gorj, a carui reabilitare a fost abandonata de actualul guvern. „In legatura cu drumul T&a...

- Nefuncționarea corespunzatoare a contorului poate fi suspectata de intervenție neautorizata și de aceea, recomandam tuturor consumatorilor sa verifice periodic funcționarea grupului de masurare a energiei electrice. In cazul in care se observa orice nereguli privind funcționarea acestuia, este important…