Un chirurg a murit după ce a aflat că merge la închisoare

Un medic a murit după ce a aflat că merge la închisoare. Chirurgul care şi-a atacat acum trei ani colegul cu un bisturiu în sala de operaţii a murit The post Un chirurg a murit după ce a aflat că merge la închisoare appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]