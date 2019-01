Stiri pe aceeasi tema

- Generalul MAI Toma Zaharia, a carui casa a fost sparta sambata, sustine ca este socat ca astfel de fapte sunt comise in plina zi."Am fost la parastas la tatal meu, am ajuns acasa in jurul orei 16.00 si am constatat ca un geam de la intrare era spart. Am asteptat sa vina politia. Criminalistii…

- Incidentul a avut loc, sambata, intre orele 12 și 16, in comuna Tartașești, acolo unde generalul Toma Zaharia are o vila. Hoții au acționat cat secretarul de stat MAI a fost plecat impreuna cu familia la parastasul tatalui sau. Cand s-a intors acasa, generalul a descoperit un geam spart și semne de patrundere…