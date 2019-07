Stiri pe aceeasi tema

- Vilele de protocol din Neptun, unde-si petreceau vacantele sotii Ceausescu, sunt deschise acum oricui. Au fost preluate de investitori privati si transformate in apartamente de lux. Turistii sunt incantati, au parte de liniste, aer curat, privelisti de vis si plaja privata la nici 50 de metri distanta.

- Incepand cu ora 15.00, Oana Roman vine la „Star Trips&Tricks” pentru a ne povesti cum s-a distrat alaturi de soțul ei, Marius Elisei, pe Coasta de Azur. Cei doi au plecat intr-o escapada amoroasa. Proapat reintoarsa din Franța, unde a petrecut un sejur doar in compania soțului ei, Marius Elisei, Oana…

- Un adult care vrea sa isi petreaca weekendul 5-7 iulie in confortul oferit de hotelurile clasate cu 5 stele de pe litoralul romanesc poate sa ajunga sa The post Cea mai scumpa camera de hotel de pe litoralul romanesc, unde o noapte de cazare te costa mai mult decat o casa intr-un sat la tara appeared…

- Turiștii care au ajuns deja in zona au ramas impresionati de frumusețea locurilor si inca ofteaza dupa un gulas adevarat. La cativa km distanta, in Cheile Valișoarei gasiti un castel asezat intr-un decor spectaculos. O noapte de cazare la castel costa 160 de lei cu mic dejun. Mai multe, pe stirileprotv.ro…

- Reprezentanti ai Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) au declarat miercuri seara, la Eforie Nord, ca 40.000 dintr-un total de 101.000 de locuri in hoteluri clasificate de pe litoral sunt pregatite pentru turistii care vor petrece la malul Marii Negre minivacanta de Paste si 1 Mai, preturile…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta 40.000 de locuri in hoteluri pe litoral pregatite pentru turistii care vor petrece la malul Marii Negre minivacanta de Paste si 1 Mai. Preturile variaza intre 40 lei intr-un hotel de doua stele in sudul litoralului si 1.500 lei/noapte/camera…

- Turistii care aleg Maramuresul ca destinatie de 1 Mai au posibilitatea sa faca o excursie de o zi cu Mocanita. Trenul porneste la ora 9.00, iar turistii pot admira peisajele de munte de pe Valea Vaserului.

- Gasirea unei camere pentru sezonul estival in hotelurile de pe litoral a devenit, inca de pe acum, o provocare, pentru ca voucherele de vacanta au influentat in mod semnificativ piata, astfel ca vacantele au devenit din ce in ce mai ...