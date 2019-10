Vilă de lux confiscată de la "regele betonului", în Italia Garda financiara italiana a anuntat marti ca a confiscat o vila de lux apartinand unui om de afaceri considerat apropiat de mafie si cunoscut ca "regele betonului", scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Benedetto Valenza a beneficiat de un monopol asupra lucrarilor publice pentru ca se bucura de "protectia" mafiei siciliene Cosa Nostra, potrivit unui comunicat al Guardia di Finanza. Valenza a fost deposedat de proprietatea sa cu 22 de camere si piscina, in valoare de 4 milioane de euro si care cuprinde si un parc de 1,5 hectare, in Partinico, un orasel langa Palermo. Omul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

