- FOTO – Arhiva Primaria Municipiului Dej anunța ca scoate la vanzare materiale rezultate din demolari, respectiv țigle și coame din beton. Specificații tehnice: Țigla din beton: Dimensiuni 420 x 330 mm;Greutate 4,4 kg/ buc.;Consum la mp – 10 buc/ mp;Culoare – roșie. Coame din…

- Un vulcan de pe insula italiana Stromboli, situata in nordul Siciliei, a erupt miercuri si a proiectat in aer cenusa, a anuntat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie. Mai mulți turisti care se aflau pe insula s-au aruncat in mare, speriati de explozia neasteptata, potrivit ansa.it. Un martor…

- Fosta vila din Malta a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Villa Guardamangia, a fost scoasa la vanzare pentru circa șase milioane de lire sterline. Regina a locuit in aceasta resedinta intre anii...

- Fosta ”Casa a Casatoriilor”, una dintre cladirile emblematice ale Ploieștiului, in care a locuit primarul Radu Stanian, reintra in atenția autoritaților locale. Nu este pentru prima oara cand atat reprezentații municipalitații, cat și cei ai Consiliului Județean Prahova doresc achizitionarea imobilului,…

- Insula se afla localizata in apropiere de Chilia Veche, județ Tulcea, Rezervația Biosferei “Delta Dunarii” (Patrimoniu mondial UNESCO), la 45 km de Tulcea și la 12 km de Mila 23. Insula are o forma alungita, asemanatoare unui bumerang, și prezinta nu mai puțin de 8 construcții, cu o suprafața…

- Castelul „Geza Teleki” din Maramures, folosit ca resedinta de vara de catre nobilul Geza Teleki si fiul sau, Pal Teleki, este scos la vanzare prin Artmark. Pretul de pornire este de 275.000 de euro, iar valoarea estimata ajunge la 400.000-500.000 de euro. Castelul „Geza Teleki” din satul Pribilesti,…