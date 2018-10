Viktoria Marinova, asasinată. Suspectul a recunoscut Mama suspectului acuzat de violarea si uciderea jurnalistei Viktoria Marinova a declarat joi la postul de televiziune bulgar NOVA ca fiul ei si-a recunoscut fapta, in timp ce ministrul bulgar al justitiei, Tetka Taceva, a cerut Germaniei sa-l extradeze rapid si a insistat ca pana in prezent nu exista nicio dovada ca acest asasinat ar avea vreo legatura cu activitatea profesionala a victimei, criticand sugestiile facute 'la nivel international' ca ar fi existat o astfel de legatura, relateaza agentiile Reuters si EFE. 'A recunoscut ca el a facut-o, fiind beat si foarte drogat', a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Un nou suspect a fost arestat in localitatea Stade, la circa 45 km vest de orasul german Hamburg, in legatura cu uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova de la o televiziune din Ruse, informeaza miercuri publicatia bulgara 168 Chasa, citata de dpa.

- UPDATE – ora 15:18 Politia bulgara a anuntat marti ca a retinut, pentru 24 de ore, un cetatean roman de origine ucraineana si ca in prezent verifica alibi-ul sau in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistei de investigatii Viktoria Marinova, transmit Reuters si AFP. ”Avem in arest o persoana al…

