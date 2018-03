Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea din Belarus Victoria Azarenka, locul 186 WTA, venita din calificari a acces, marti, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, dupa victoria obtinuta, cu scorul de 7-5, 6-3, in fata sportivei cehe Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 5.Azarenka…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Miami (SUA), de categoria Premier Mandatory, dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 7-5, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, intr-o partida…

- Jucatoarea americana de tenis Venus Williams s-a calificat greu in optimile de finala ale turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingand-o in trei seturi, 5-7, 6-3, 7-5, pe olandeza Kiki Bertens, la capatul unui meci-maraton de aproape trei ore, disputat…

- Tenismenele Simona Halep si Irina Begu s au calificat in turul secund al turneului de dublu de la Miami. Cele doua au trecut de perechea Julia Goerges Bethanie Mattek Sands in doua seturi scor: 7 6; 7 6. Partida a fost una foarte echilibrata fiind adjudecata de Simona si Irina in tiebreak la ambele…

- Jucatorul belgian de tenis David Goffin, numarul 9 mondial, a fost eliminat vineri, cu un sec 6-0, 6-1, de portughezul Joao Sousa, numarul 80 in clasamentul ATP, in primul meci disputat la turneul ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari. Belgianul, care…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a fost eliminata vineri in turul al doilea al turneului WTA Premier de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, fiind invinsa in doua seturi, 6-4, 6-2, de ucraineanca Elina Svitolina, numarul 4 mondial. Osaka (20 ani), locul 22 in…

- Tenismenul Marius Copil, aflat pe locul 84 in clasamentul mondial, a castigat, vineri, meciul cu sportivul kazah Mihail Kukuskin (pozitia 83 ATP), scor 7-6 (2), 6-4, in prima runda a turneului de la Miami, SUA, desfasurat pe suprafata dura si din categoria Masters 1000.

- Jucatoarea de tenis Monica Niculescu (locul 70 WTA) a castigat joi meciul cu sportiva slovaca Magdalena Rybarikova (18 WTA), scor 6-3, 6-3, si a avansat in runda a treia a turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, SUA, disputat pe suprafata hard.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Jucatoarea Monica Niculescu, locul 70 WTA, a eliminat-o, joi, scor 6-3, 6-3, pe sportiva slovaca Magdalena Rybarykova, numarul 18 mondial si cap de serie 18, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory Miami Open.Niculescu s-a impus intr-o ora si 35 de minute. Citește și:…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul unu mondial, revenit in circuit dupa o absenta de 14 luni, a fost invinsa in doua seturi, 6-3, 6-4, de japoneza Naomi Osaka, intr-o partida din primul tur al turneului de la Miami (Florida), disputata miercuri. Williams (36 ani), devenita…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Adina Cristian a fost invinsa de britanica Gabriella Taylor, cu 6-2, 7-5, sambata, in semifinalele turneului ITF de la Perth (Australia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Taylor (19 ani, 240 WTA) a trecut de Cristian (19 ani, 211 WTA) dupa…

- Jucatoarea germana de tenis Mona Barthel, numarul 74 mondial, si Viktoria Kuzmova (Slovacia), numarul 121 mondial, sunt doua dintre semifinalistele turneului WTA de la Budapesta, dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Vineri, in sferturile de finala, Mona Barthel a invins-o cu 6-3, 6-4 pe belgianca…

- Rusul Karen Hacianov, cap de serie nr. 9, si cehul Tomas Berdych, favoritul numarul 4, s-au calificat vineri in semifinalele turneului ATP de la Marsilia, dotat cu premii totale de 645.485 euro. In sferturile de finala, Hacianov (47 ATP) l-a invins in doua seturi, 6-4, 6-4, pe francezul…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul 3 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 733.900 dolari, in urma victoriei obtinute joi in doua seturi, 7-5, 6-2, in fata frantuzoaicei Caroline Garcia, numarul 7 mondial. Muguruza, favorita numarul…

- De cand va fi din nou Simona Halep numarul 1 in tenis. Deși trece prin momente delicate, din cauza accidentarii de la piciorul drept, romanca de 26 de ani va reveni pe primul loc in clasamentul mondial WTA din 26 februarie! Daneza Caroline Wozniacki a fost invinsa cu scorul de 3-6, 7-6, 7-5 de Petra…

- Jucatorul francez de tenis Gael Monfils, numarul 43 in clasamentul ATP, s-a calificat in semifinalele turneului de la Buenos Aires, dotat cu premii totale de 568.190 dolari, dupa ce l-a invins in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, pe argentinianul Leonardo Mayer. In alta partida, Dominic Thiem…

- Simona Halep, numarul 2 mondial, s-a calificat astazi in semifinalele turneului de la Doha (Qatar), dupa ce a invins-o pe tanara jucatoare americana Catherine Bellis cu 6-0, 6-4. Halep urma sa joace sambata, de la ora 16.00, cu Garbine Muguruza. Ea s-a retras insa din competiție.

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, dupa 6-3, 6-7 (3/7), 6-0 cu Dominika Cibulkova (Slovacia). In turul al treilea, Garcia, cap de serie numarul sapte, o va infrunta…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat marti in turul 2 al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane de dolari, gratie victoriei in fata grecoaicei Maria Sakkari, 6-2, 6-3. Sorana Cirstea (27 de ani, 38 WTA) s-a impus, dupa o ora si 13 minute, in fata…

- Trei tenismeni francezi, Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga si Richard Gasquet, s-au calificat in semifinalele turneului ATP de la Montpellier (Franta), dotat cu premii totale in valoare de 501.345 euro, alaturi de principalul favorit al acestei competitii, belgianul David Goffin. Vineri, in sferturile…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Grenoble (Franta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a dispus de frantuzoaica Harmony Tan cu 6-4, 5-7, 6-2. Ruse (20 ani, 231 WTA), a patra favorita, s-a…

- Bernadette Szocs, a opta favorita, s-a calificat, duminica, in finala turneului de tenis de masa Europa Top 16, competitie ce se desfasoara, in acest weekend, la Montreux (Elvetia), in timp ce Eliza Samara (favorita 3) a fost invinsa in semifinale si va juca pentru bronz.

- Cea mai buna jucatoare de tenis de masa din Romania, constanteana Eliza Samara formata la scoala de campioni de la LPS "Nicolae Rotaruldquo;, in prezent sportiva a CSA Steaua Bucuresti , s a calificat in semifinalele Top 16 Europa, competitie care este in desfasurare in Elvetia, la Montreux. In penultimul…

- Jucatoarele Eliza Samara, a treia favorita, si Bernadette Szocs (favorita 8) s-au calificat, sambata seara, in semifinalele turneului Europa Top 16, competitie ce se desfasoara, in acest weekend, la Montreux (Elvetia).

- Jucatoarea franceza de tenis Kristina Mladenovic, nr. 10 mondial si cap de serie nr. 4, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari, invingand-o vineri in doua seturi, 6-4, 6-3, pe jucatoarea ceha Katerina Siniakova. …

- Ana Bogdan (25 de ani, 89 WTA) continua forma excelenta pe care o traverseaza in acest inceput de an. Eleva antrenorului Gabi Moraru s-a calificat in aceasta dimineata in optimile turneului de la Taipei - premii de 227.000 de dolari - dupa ce a invins-o, 6-4, 6-1, pe principala favorita, fostul nr.14…

- Jucatoarea româna de tenis Irina Maria Bara a fost învinsa de americanca Whitney Osuigwe, cu 7-6 (3), 6-4, sâmbata, în semifinalele turneului ITF de la Wesley Chapel (Florida), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Bara (22 ani, 183 WTA), a doua favorita a turneului, s-a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, miercuri, la Melbourne, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova (Cehia), ocupanta locului sase in ierarhia WTA. Halep…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, o va intalni in sferturile de finala de la Australian Open pe Karolina Pliskova (25 de ani), a 6-a jucatoare a lumii, reprezentanta Cehiei. Meciul va avea loc, miercuri, dupa ora 06:00.

- Tenismena daneza Caroline Wozniacki s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem, Australian Open. A doua favorita a competitiei de la Melbourne s-a impus cu 6-0, 6-7, 6-2 in fata jucatoarei spaniole Carla Suarez Navarro.

- Perechea româna Irina Begu/Monica Niculescu s-a calificat, marti, la Melbourne, în semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus cu 4-6, 6-2, 6-0 de cuplul american Jennifer Brady/Vania King. AGERPRES…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens, ocupanta locului 37 in clasamentul WTA, s-a calificat in semifinalele Openului Australiei la prima sa participare la aceasta competitie de Mare Slem, dupa ce a reusit sa o invinga in doua seturi, 6-4, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, favorita numarul…

- Simona Halep s-a calificat, joi, in turul III de la Australian Open, dupa o victorie categorica in duelul cu Eugenie Bouchard. Halep s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-2. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii in runda a doua a turneului Australian…

- Angelique Kerber s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Sydney. Tenismena din Germania a eliminat-o din competitie pe Dominika Cibulkova din Slovacia. Kerber s-a impus in doua seturi cu scorul de 6-3 6-1, intr-o partida ce durat nu mai putin de o ora si 22 de minute.

- Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe americanca Alison Riske, locul 89 WTA, calificandu-se in a doua semifinala a unui turneu WTA din cariera, la Hobart.Buzarnescu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 30 de minute si si-a egalat performanta…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, in timp ce Monica Niculescu a ajuns in optimi. Buzarnescu (29 ani, 57 WTA) a trecut in optimi cu 7-5, 6-4 de…

- Simona Halep și Irina Camelia Begu se califica in finala de dublu a turneului de la Shenzhen (China) dupa ce le inving pe Blinkova & Geuer! Fetele noastre le vor intalni maine dupa finala de simplu dintre Simona și Siniakova ...

- Simona Halep va evolua in finala turneului de la Shenzhen, dupa ce a caștigat partida disputata, vineri, in semifinale, cu Irina Begu, scor 6-1, 6-4. Simona Halep, lidera WTA, și Irina Begu (locul 43 WTA) s-au intalnit, astazi, in semifinalele turneului de la Shenzhen, și s-au duelat pentru un loc in…

- Tenismanul sud-african Kevin Anderson, favoritul numarul 2, s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Pune (India), dotat cu premii totale in valoare de 501.345 dolari, invingandu-l trei seturi, 6-7 (3/7), 6-4, 6-2 pe kazahul Mihail Kukuskin, intr-o partida disputata joi. Anderson…

- Simona Halep a invins o, scor 6 2, 6 2, pe Aryna Sabalenka si s a calificat in semifinalele turneului de la Shenzen China , unde o va intalni pe Irina Begu.Irina Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, a invins o, cu scorul de 7 5, 7 5, pe sportiva Timea Babos din Ungaria, locul 56 WTA…

- Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online:…