- Nu, Viktor Orban și partidul sau, Fidesz, nu vor fi ostracizați de familia creștin-democrata europeana. Fiind conștient de faptul ca poziția sa devine inconfortabila, Joseph Daul a rectificat cu doua postari pe internet, reamintind ca PPE a optat in mod clar pentru declanșarea unei proceduri de sancționare…

- Ucraina a decis expulzarea consulului ungar din Transcarpatia, dupa ce televiziunile de la Kiev au difuzat un video in care acesta elibereaza in masa pașapoarte cu cetatenie maghiara unor localnici. In videoclip, locuitorii din Berehove depun juramantul Ungariei si primesc documente de cetatenie. Dupa…

- Cei mai mulți unguri sunt de acord cu votul Parlamentului European, care a cerut declanșarea procedurii pentru activarea articolului 7 din Tratatul UE, ce ar putea duce la pierderea dreptului de vot al Budapestei în Consiliul European.

- Ungaria este pregatita sa deschida un nou capitol al cooperarii ungaro-turcice, a declarat luni, la Ciolpon Ata (Kargazstan) premierul Viktor Orban la cea de-a sasea sesiune a Consiliului de cooperare al tarilor vorbitoare de limbi turcice. Ungaria a urmarit intotdeauna cu atentie cooperarea dintre…

- Intalnirea dintre ministrul italian de interne Matteo Salvini si premierul ungar Viktor Orban, care va avea loc probabil marti, va fi numai si exclusiv un schimb de opinie de natura politica si nu o intrevedere institutionala sau guvernamentala, au precizat, intr-un comunicat dat publicitati sambata,…

- Ministerul de Externe al Ucrainei l-a convocat pe insarcinatul cu afaceri al Ungariei la Kiev pentru a exprima un protest ferm fata de o serie de pasi inamicali ai Budapestei in raport cu Ucraina, informeaza portalul Ukrainska Pravda si agentia de presa

- Consiliul Judetean Satu Mare a obtinut o finantare in valoare totala de aproximativ 1,8 mil. euro pentru 4 proiecte depuse prin Programul de Cooperare Transfrontaliera ENPI HUSKROUA (Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina). Un prim proiect care a obtinut finantare este in domeniul sanatatii,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, va pleca la Ankara, unde va participa la ceremonia investirii in functie a presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a comunicat Bertalan Havasi, subsecretar de stat, seful Biroului de presa al Oficiului premierului ungar, potrivit Rador.