Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca la alegerile din luna mai pentru Parlamentul European îsi doreste un nou început pentru Europa, "sa punem capat visului nebun al unor State Unite ale Europei, pentru ca Europa sa apartina din nou europenilor", relateaza Reuters,…

- Intr-un discurs in cadrul unei ceremonii in fata Muzeului National din Budapesta pentru a marca Revolutia de la 1848, Viktor Orban a spus ca Europa va fi pierduta fara cultura crestina si ca Europa isi va pierde libertatile sub liberalism. "Daca nu ne protejam cultura crestina, vom pierde…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca la alegerile din luna mai pentru Parlamentul European isi doreste un nou inceput pentru Europa, "sa punem capat visului nebun al unor State Unite ale Europei, pentru ca Europa sa apartina din nou europenilor", relateaza Reuters, site-ul ungar de stiri…

- Partidul de guvernamânt din Ungaria, Fidesz, va înlocui panourile anti-Bruxelles, dupa ce principala formatiune de centru-dreapta a Parlamentului European a amenințat ca îl va exclude din rândurile sale, a declarat joi șeful de personal al premierului Viktor Orban, relateaza…

- Relatiile dintre institutiile Uniunii Europene si partidul nationalist Fidesz, al premierului ungar Viktor Orban, s-au tensionat odata cu criza migratiei din 2015, cand seful guvernului de la Budapesta a adoptat politici dure anti-imigranti.Ungaria a lansat recent o companie guvernamentala…

- Campania anti-migratie a guvernului ungar, care ataca si Comisia Europeana, distorsioneaza adevarul, iar executivul comunitar va reactiona la fel de dur impotriva acestei retorici, a afirmat luni purtatorul de cuvant al CE, Margaritis Schinas, potrivit Reuters. Relatiile dintre institutiile…

- Formatiunea Fidesz a premierului ungar Viktor Orban nu se va alatura aliantei eurosceptice propuse de Italia in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, in pofida pozitiei dure pe care partidele de aceasta orientare o impartasesc in privinta imigratiei, a indicat miercuri un oficial din…

- Cu 4 luni inaintea alegerilor pentru Parlamentul European, aceștia au semnat un manifest, menit sa atraga atenția in legatura cu provocarile istorice pe care trebuie sa le infrunte continentul nostru. In manifestul publicat de ziarul Liberation, cei 30 de intelectuali renumiti, care se identifica…