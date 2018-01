Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul german Jens Maier, insulte rasiste la adresa lui Noah Becker, fiul lui Boris Becker. Mesajul a venit pe Twitter, fiind atribuit ulterior unui colaborator. Parlamentarul de extrema dreapta Jens Maier l-a atacat pe tanarul Noah (23 de ani), pentru culoare pielii. Maier l-a numit ”mic negru de…

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va discuta raportul de activitate al Consiliului si se va alege noua conducere. La sedinta de vineri, Consiliul Superior al Magistraturii va alege, din randul membrilor ...

- Intalnirea live a Uraniei pe Facebook, care trebuia sa aiba loc pe 31 decembrie, s-a transformat intr-o emisiune inregistrata, cu prilejul Anului Nou, care este difuzata de Libertatea.ro pe 1 ianuarie 2018. Urmariți o ediție speciala a emisunii „Uranissima”, prezentata de Urania. In prima parte, despre…

- Premierul Mihai Tudose si reprezentanti ai protestatarilor se vor intalni miercuri, la ora 11:00, la Guvern. La intalnirea cu premierul vor participa sapte delegati din partea organizatiilor civice, "astfel incat sa poata avea un dialog coerent si clar", potrivit unui comunicat remis Ziare.com…

- Legile Justiției, la masa dezbaterilor a treia zi de Craciun. Mai exact, reprezentanți a 43 de organizații civice se vor intalni miercuri cu premierul Mihai Tudose. Organizațiile, care i-u trimis saptamana trecuta o scrisoare premierului, au ales șapte delegați care vor participa la discuții. Reprezentantii…

- In varsta de 36 de ani, Serena Williams nu a mai jucat tenis de aproape un an de zile, iar turneul de la Abu Dhabi va reprezenta revenirea oficiala in sportul pe care l-a dominat in ultimii ani. Williams a anuntat ca vrea sa-si apere titlul cucerit la Australian Open in luna ianuarie a acestui an.…

- "Nu eram pregatiti corespunzator pentru consecintele unui astfel de atac terorist asupra celor afectati", a scris Maas intr-un editorial aparut in ziarul Tagesspiegel."Pentru asta, nu putem decat sa prezentam scuze victimelor si celor ramasi in urma", a adaugat el.Autoritatile…

- Actorul de comedie Costi Dita (37 de ani), cunoscut pentru rolul lui Giani din „Las Fierbinti“, a anuntat ca nu mai poate lua parte la cele trei show-uri de stand-up comedy, pe care urma sa le sustina alaturi de Mihai Bobonete, Adrian Vancica si Mihai Rait in zilele de 18, 19 si 20 decembrie la Sala…

- Iesenii sunt asteptati vineri, 15 decembrie, la dezbaterea despre mobilitate urbana, care ii aduce impreuna pe ieseni si pe alesii lor. Trei proiecte propuse de cetateni vor fi adoptate de trei conislieri locali. Apoi, proiectele vor fi implementate de comunitatea ieseana, cu sprijinul administratiei…

- Relatarea autobiografica in contextul Marii Istorii accentueaza, implicit, in proza lui Norman Manea avertismentul de a nu ne uita originile, locurile natale, limba materna, fara de care devenim prada usoara a depersonalizarii in iuresul vietii de zi cu zi. „Un scriitor de o acuta constiinta si o…

- Intalnirea de ieri, de la Colegiul National de Arte "Regina Marialdquo;, dintre inspectorul scolar general, Petrica Miu, si directorii unitatilor de invatamant acreditate din sistemul privat constantean a avut ca subiect modificarea, de la 1 ianuarie 2018, a bugetarii salariilor profesorilor. Deja nu…

- Compania romaneasca va infiinta un SRL in R. Moldova, careia ii va majora capitalul social, astfel incat sa poata participa „cu succes” la procedura privatizarii IS Vestmoldtransgaz, compania care gestioneaza in prezent gazoductul Iasi – Ungheni. Transgaz poate face o oferta pana la data de 28 decembrie.

- Comitetul Olimpic din SUA a anuntat ca delegatia americana va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang si a catalogat drept lipsa de comunicare anumite afirmatii venite dinspre Casa Alba, care au pus la indoiala prezenta sportivilor americani la competitie, din cauza tensiunilor dintre…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a declarat la Neptun TV ca întâlnirea din sufrageria lui Gabriel Oprea din seara alegerilor prezidențiale din 2009 a fost reala și ca toți cei prezenți aveau acolo un rol prestabilit. Dragomir a afirmat ca fiecare dintre cei prezenți acolo avea la îndemâna…

- Fostul principe Nicolae va participa la inmormantarea Regelui Mihai, chiar daca o va face ca orice cetatean, transmite Mediafax . Fostul principe Nicolae a cerut sa i se comunice detaliile inmormantarii Regelui Mihai, precum si pozitia sa la funeralii. „Am vorbit cu el aseara si nu primise niciun raspuns.…

- Intalnirea vine dupa ce Departamentul de Stat al SUA a comunicat saptamana trecuta ca, in opinia sa, proiectele de modificare a legilor justitiei ar putea submina lupta impotriva coruptiei in Romania, iar ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a intarit mesajul. Recentele evolutii legislative, stadiul…

- Pe o pagina de Facebook a susținatorilor nepotului regelui Mihai, Nicolae de Roumanie Medforth-Mills, se anunța ca fostul principe va participa la funeraliile Majestații Sale. Regele Mihai I va fi inmormantat la Curtea de Argeș alaturi de soția sa, Regina Ana . Pe pagina de Facebook, Nicolae de Roumanie…

- „Biserica lui Hristos nu poate fi distrusa, chiar daca este rastignita, deoarece ea poarta in sine taina sau puterea harica a invierii”, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, s-a intalnit duminica cu Kiril, Patriarhul Moscovei și al Intregii Rusii, potrivit Agerpres.

- Intalnire cu viitorul in Japonia. Peste 2.000 de companii participa la expoziția de roboți de la Tokyo. Scaune pentru invalizi care sunt conduse cu puterea minții și mecanisme care simt mirosul sunt doar cateva dintre invențiile expuse.

- Inspectorul școlar general adjunct, profesorul Aurel Șelaru, participa, astazi, la Conferința ”Provocari și soluții in protecția copiilor ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate – catre o abordare naționala”, eveniment organizat de ”Salvați copiii”, in parteneriat cu Tribunalul București.…

- Locotenent colonel Claudia Popescu este prima femeie din cadrul Jandarmeriei Romane care participa la o misiune sub egida ONU. Misiunea Multidimensiunala Integrata pentru Stabilizare din Republica Centrafricana MINUSCA marcheaza o noua misiune internationala pentru Jandarmeria Romana.Misiunea are o…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier (foto), va avea saptamana viitoare o intalnire comuna cu cancelarul Angela Merkel (CDU), cu liderul SPD, Martin Schulz, si cu seful CSU, Horst Seehofer, in speranta ca va deschide calea pentru o noua mare coalitie. "Dupa ce s-a intalnit separat…

- Premierul Pavel Filip intreprinde, in perioada 22-25 noiembrie, o vizita de lucru la Bruxelles, Regatul Belgiei, unde va participa la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic (PaE). Sesiunea plenara a Summit-ului va avea loc vineri, 24 noiembrie, incepand cu ora 10.00 (ora Chisinaului), se…

- Premierul libanez Saad Hariri a plecat marti de la Paris catre Cairo, potrivit unei surse aeroportuare, unde urmeaza sa se intalneasca cu presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi si sa discute despre criza provocata de demisia sa surpriza, relateaza AFP. Saad Hariri a decolat marti, imediat dupa…

- In data de 6 decembrie Casa de Cultura Bascov va organiza un spectacol-eveniment, Gala aniversara a 5 ani de activitate culturala. Participa la acest spectacol deosebit cel mai vechi ansamblu din Romania- Ceata Junii ...

- Liderul social-democraților gorjeni, Florin Carciumaru nu considera ca se impune o demisie a lui Liviu Dragnea, președintele PSD, in ciuda faptului ca acesta a fost pus sub acuzare de DNA in dosarul “Teldrum”. Deși susține ca nu a avut deocamdata nicio consultare cu membrii Organizației Județene pe…

- Intalnirea a avut loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, dupa ce acesta s-a intors de la audierile de la DNA. Intrevederea a durat aproximativ o jumatate de ora. Surse politice au sustinut ca intrevederea ambasadorului american cu liderul PSD ar fi fost stabilita in urma cu…

- Eveniment amplu, in perioada 18-26 noiembrie la doi pași de Timișoara, in Moșnița Noua. ACS Free 4 Fight și Primaria și Consiliul Local Moșnița Noua organizeaza Cupa Moșnița Noua pentru Copii și Juniori. La eveniment vor participa sute de copii, din Romania și Serbia, care vor concura la handbal, baschet,…

- Președintele american, Donald Trump, a evidențiat joi la Beijing "alchimia buna" pe care o are cu omologul sau chinez, Xi Jinping, subliniind ca exista o soluție la dosarul nord-coreean, transmite AFP. "Întâlnirea noastra din aceasta dimineața a fost excelenta…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron se vor alatura altor oficiali din 197 de țari, celebritați, cercetatori și activiști din domeniul mediului in cadrul unei conferințe privind schimbarile climatice, care a inceput luni in orașul german Bonn (vest), relateaza agenția…

- Situația in interiorul PSD este una cu adevarat exploziva. Liderii PSD se intalnesc intr-o ședința la Vila Lac 1, despre care inițial se credea ca este una de coaliție, insa Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca nu va participa.La aceasta ședința se va discuta despre modificarea Codului Fiscal,…

- Intalnirea legata de securitate la granita de est a Uniunii Europene, organizata la Iasi vineri, 3 noiembrie, cu experti NATO si SRI, a starnit o dezbatere intensa intre participanti. Printre intrebarile adresate reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe s-au numarat si cele privind propaganda…

- Liviu Dragnea va participa, luni seara, la o intalnire la un club din Capitala, la care participa mai mulți colegi de partid, despre care presa a scris ca ar fi o petrecere organizata cu ocazia zilei sale de naștere. Șeful PSD a implinit, sambata, varsta de 55 de ani.

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat luni, in cadrul audierilor in comisia parlamentara denumita de presa "Sufrageria", ca intalnirea care a avut loc in locuinta lui Gabriel Oprea, in seara alegerilor prezidentiale din 6 decembrie 2009 a avut drept scop "organizarea unei celule de criza pentru…

- Intr-un articol publicat de New England Journal of Medicine este detaliat cazul unei femei in varsta de 62 de ani care a ajuns la Urgente cu dureri acute in piept. "Le-a spus medicilor de garda ca a avut mai multe momente de stres, inclusiv moartea cainelui ei", se arata in materialul citat de CBS…

- Intalnirea publicului albaiulian cu maestrul bucatar Horia Virlan – vedeta de la emisiunea TV ”Cireașa de pe tort”, programata inițial pentru data de 3 octombrie și anulata din cauza unui mic incident in bucataria Dabo Doner, a fost reprogramata pentru ziua de joi, 26 octombrie. Astfel, impatimiții…

- Alexander Mitsch, unul dintre liderii partidului cancelarului german Angela Merkel, a declarat ca CDU are nevoie de o noua conducere, adaugand ca Merkel a adoptat politici de stanga si s-a distantat de doctrina conservatoare a partidului, relateaza Politico.eu. Mitsch, care este liderul…

- Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Andrei Galbur, va participa la lucrarile Conferintei mediteraneene OSCE, care se va desfasura in perioada 23-25 octombrie la Palermo, Italia. Evenimentul va prilejui dezbateri pe chestiuni stringente privind migrantii si refugiatii…

- Primaria Municipiului Sebeș, Consiliul Local al Municipiului Sebeș, alaturi de Centrul Cultural “Lucian Blaga”, in parteneriat cu TenisproLinca organizeaza, in perioada 21 – 23 octombrie, Cupa „Muhlbach” la tenis camp, ediția a XII-a. Competitia este cuprinsa in calendarul Federației Romane de Tenis…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a participat, timp de doua zile la o intalnire regionala a institutiilor de aplicare a legii din țara, ce a avut loc la Alba Iulia. Intalnirea a fost organizata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție si Direcția Generala Anticorupție.…

- Un grup de moldoveni a plecat luni in Coasta de Fildes pentru a participa impreuna cu autoritatile locale la elucidarea circumstantelor accidentului aviatic in urma caruia si-au pierdut viata patru cetateni ai Moldovei. Potrivit Serviciului de presa al Guvernului, despre aceasta s-a discutat in cadrul…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, context in care a afirmat ca Romania nu accepta propuneri care conduc catre o Europa cu mai multe viteze.Citeste si: OFICIAL: Noii ministri, votati in sedinta CEX. Cine…

- Pentru al doilea an la rand, Londra va gazdui ELITE Business Club, eveniment in cadrul caruia antreprenoritul feminin romanesc va fi prezentat ca un model de succes in Europa. Intalnirea va avea loc, sambata, 21 octombrie 2017, intre orele 10.00 si 14.00, la The Waterside Imperial Wharf din Londra.…

- Astazi in Capitala sindicatele din serviciile de ambulanta reprezentate de FNSAR organizeaza pichetarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Ministerului Sanatatii si Ministerului Finantelor Publice. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, vor participa la actiunea de protest si 20…

- Intalnirea dintre Mihai Tudose și mai mulți lideri ai PSD, in frunte cu Liviu Dragnea, la sediul partidului din Kiseleff, a luat sfarșit dupa cateva ore de discuții. Nu s-a luat o decizie finala, aceasta fiind stabilita in Comitetul Executiv Național de joi. Liviu Dragnea și MIhai Tudose au ieșit impreuna…

- Romania este un exemplu atat prin faptul ca a alocat 2% pentru Aparare, dar și pentru implicarea in activitațile Alianței, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, luni, la Vila Lac 1, unde a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose. "Vreau sa îmi exprim recunoștința…

- Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, jandarmii montani intervin, sambata dupa-amiaza, pentru cautarea unui turist in varsta de 70 de ani care a disparut in timp ce participa la o competitie de anduranta organziata pe Valea Teleajenului, in zona…

- Întâlnirea are loc sâmbata, când se vor desfasura Biroul Politic National si Consiliul National al PNL. Biroul Politic National si Consiliul National al PNL trebuia sa aiba loc 15 septembrie, tot la Poiana Brasov, însa conducerea partidului a decis amânarea…