Viktor Orban va cere UE rambursarea cheltuielilor pentru protejarea frontierelor

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria doreste ca macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru protejarea frontierelor sale in fata valului de migranti sa-i fie rambursata de Uniunea Europeana si va propune blocului comunitar o procedura prin care sa fie consolidat rolul parlamentelor nationale,…

- McDonald sustine ca Brexitul "este incompatibil" cu intelegerea semnata in 1998 de catre guvernul britanic si cel irlandez, care a pus capat violentelor si care a statuat un guvern descentralizat in Irlanda de Nord.Presedintele Sinn Fein considera ca ramanerea Irlandei de Nord in Piata…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Premierul s-a intalnit, deja, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu presedintele Parlamentului…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila va discuta si cu…

- Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, si-a accentuat retorica populista inaintea alegerilor legislative din data de 8 aprilie, proclamand Ungaria drept ultimul bastion al luptei impotriva islamizarii.

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie.Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii…

- Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, a cerut, duminica, Uniunii Europene sa aloce mai multi bani pentru apararea frontierelor externe, in contextul in care imbunatatirea capabilitatilor militare ale Rusiei genereza neliniste in Estonia, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. …

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii ca "norii…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de

- Premierul ungar Viktor Orban si-a intensificat retorica populista inaintea alegerilor din aprilie sustinand ca “nori negri se aduna” si ca tara sa este ultimul bastion de lupta impotriva “islamizarii” Europei, scrie Guardian.

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca Ungaria va semna un acord cu Romania pentru livrarea a patru miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, intelegere care va incheia monopolul Rusiei in tara sa, relateaza site-ul agentiei The Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Premierul ungar Viktor Orban face un mare serviciu Rusiei și lui Putin daca blocheaza gazele din Marea Neagra în Ungaria, în ciuda declarației sale aparent anti-rusești, arata analistul geostrategic Cozmin Gușa.

- Premierul maghiar, Viktor Orban, a ajuns miercuri la Viena pentru a-și incepe intalnirea de doua zile cu oficialii austrieci. Totul s-a desfașurat in cel mai mare secret. Inaltul demnitar din Ungaria s-a intalnit cu cancelarul Sebastian Kurz si cu vicecancelarul Heinz-Christian Strache.

- Premierul ungar ii va informa, prin intermediul unor scrisori, pe toti cetatenii maghiari cu privire la initiativa „Stop Soros”. Viktor Orban scrie in scrisoare ca a luat decizia in privinta acestui pachet de legi in urma rezultatului unanim al consultarii nationale de la sfarsitul anului trecut.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din Parlamentul European ar trebui introdus si in Romania, potrivit News.ro. Intrebata…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international. Si uite asa aflam ca ungurii nostri, instigati de Budapesta, au ajuns agenti de influenta ai Kremlinului. Si ei se afla…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Europarlamentarul Daniel Buda îi cere președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia masuri fața de ”gestul extremiștilor maghiari”. ”Atitudinea instigatoare a gruparii extremiste maghiare este inacceptabila într-o…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, dupa intilnirea cu premierul landului Bavaria, Horst Seehofer, ca 2018 va fi anul restabilirii vointei populare in Europa, adaugand ca europenii nu doresc sa traiasca sub amenintarea terorismului, relateaza agentia MTI. Seehofer i-a spus sefului…

- Premierul maghiar Viktor Orban a catalogat "moarta din fasa" posibila tentativa a Uniunii Europene de a corela asigurarea finantarii europene de statul de drept, deoarece aceasta corelare este interzisa de Tratatul UE si de sistemul juridic european, transmite agentia oficiala de

- Premierul maghiar Viktor Orban a catalogat "moarta din fasa" posibila tentativa a Uniunii Europene de a corela asigurarea finantarii europene de statul de drept, deoarece aceasta corelare este interzisa de...

- Polonia are un aliat in UE, dupa ce Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Varșoviei, ca urmare a temerilor privind statul de drept. Budapesta a anunțat ca se opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, relateaza Reuters. Premierul ungar Viktor Orban a avertizat vineri ca o Polonie puternica…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Premierul Pavel Filip s-a intalnit astazi cu Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii si Turciei acreditati la Chișinau, precum si cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare.

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis, marti, ministrilor din cabinet ca obiectivul Marii Britanii ar trebui sa fie un acord care permite stabilirea unor reguli potrivite pentru situatia de dupa Brexit, a precizat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi,…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi, unul…

- Transparency International Romania va pune la dispozitie raportul comparativ “Rolul preventiv al sistemului judiciar in protejarea intereselor financiare ale UE”, realizat cu date din patru state membre ale Uniunii Europene: Sub coordonarea Transparency International Romania, experti Transparency International…

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, se asteapta la declansarea, saptamina viitoare, contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, informeaza Agerpres. Comisia Europeana „va activa probabil” contra Poloniei,…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat joi ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP.Comisia Europeana "va activa probabil"…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a semnat joi, 14 decembrie, noua Declarație comuna privind prioritațile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalți semnatari au fost președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, și Juri Ratas, deținatorul președinției prin rotație a Consiliului…

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marți cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Hunor Kelemen, despre aspecte culturale și de invațamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anunțat marți șeful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni in parlament compromisul obtinut cu Bruxellesul privind conditiile legate de Brexit, precizand ca acesta va permite o iesire "lina si ordonata" din UE, transmite AFP, preluata de Agerpes. "Vom părăsi (Uniunea Europeană), însă…

- Ungaria nu intentioneaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni premierul Viktor Orban, adaugand ca politica tarii sale privind Orientul Mijlociu nu se va schimba in urma deciziei presedintelui Donald Trump ca SUA sa recunoasca Ierusalimul capitala a statului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Premierul ceh desemnat Andrej Babis a afirmat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa insiste asupra cehilor in legatura cu refuzul acestora de a primi solicitanți de azil deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea partidelor extremiste din țara, relateaza Reuters. Comisia Europeana a decis…

- Vicepresedintele american a facut aceasta afirmatie cu ocazia unui eveniment organizat de reprezentanta Israelului la ONU prin care s-a marcat adoptarea pe data de 29 noiembrie 1947 a Rezolutiei ONU 181, act care a condus la crearea statului Israel. In timpul campaniei prezidentiale, Trump…

- "Ieri, 28 noiembrie 2017 - in jurul orei 09.30, agentul de penitenciare Viorel Bacanu, unic supraveghetor pe sectia E5 din cadrul Penitenciarului Poarta Alba, a fost agresat de catre detinutii pe care a incercat sa-i opreasca dintr-o incaierare extrem de violenta. Acesta a suferit o serie de vatamari…

- Potrivit unui comunicat al guvernului de la Londra, Theresa May se va intalni cu regele Salman al Arabiei Saudite si cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, iar printre subiectele de discutie se regasesc criza din Yemen si disputa din Qatar. Joi, in Iordania, premierul britanic se va intalni…

- Europa are nevoie de „aliati puternici“ pentru a infrunta „provocarile istorice“ pe care le are in fata. „Daca Europa se inchide in sine, va pierde o posibilitate de a creste. Am vazut intotdeauna in cooperarea cu China o mare oportunitate.“ Aceste este mesajul transmis lumii de premierul maghiar Viktor…

- "Urmarim Coreea de Nord foarte atent. Vom continua sa facem acest lucru. Coreea de Sud si alianta americana raman puternice si capabile sa contracareze eventuale provocari sau atacuri nord-coreene", a declarat Manning, un purtator de cuvant al Pentagonului. Presa japoneza a citat surse guvernamentale…