- Ungaria va ramane membra a Uniunii Europene, dar tarile est si vest-europene trebuie sa depaseasca disensiunile si sa ajunga la un compromis privind viitorul Blocului comunitar, afirma premierul ungar Viktor Orban, potrivit Mediafax.

- Prim ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica ca țara sa nu planuiește sa iasa din Uniunea Europeana. Acesta a adaugat ca membrii din est și cei din vest trebuie sa faca un compromis pentru viitor ul acestei alianțe, potrivit Reuters.Orban, în aceasta funcție de peste zece ani,…

- Ungaria a contestat procedura lansata de Parlamentul European impotriva sa pentru risc de "incalcare grava" a valorilor Uniunii Europene (UE), la prima audiere in fata ministrilor UE, luni, la Bruxelles, informeaza AFP, conform agerpres.ro. La finalul acestei reuniuni, ministrii europeni au declarat…

- Modul in care au fost distribuite posturile de varf din Comisia Europeana reflecta pozitia consolidata a Grupului de la Visegrad (V4), a afirmat joi la Praga premierul ungar Viktor Orban, dupa un summit intre V4 si statele din Balcanii de vest, transmite MTI, potrivit Agerpres.Doi dintre vicepresedintii…

- Premierul ungar Viktor Orban, unul dintre cei mai vocali critici impotriva migratiei, vrea ca finantarea Uniunii Europene (UE) pentru ONG-urile care ofera sprijin migranților sa inceteze, a declarat el vineri pentru media locale, relateaza DPA, citata de Agerpres. ONG-urile care efectueaza misiuni de…

- ONG-urile care efectueaza misiuni de salvare in Marea Mediterana se afla de mai multa vreme in centrul unei dispute in cadrul Uniunii Europene privind modul in care ar trebui sa se actioneze in cazul persoanelor salvate pe mare in timp ce incercau sa ajunga in Europa la bordul unor ambarcatiuni improvizate. "Grupuri…