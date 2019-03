Iohannis anunta ca e alaturi de protestatarii #sieu

In ziua in care are loc protestul “#sieu”, mai exact cand romanii care se raliaza miscarii isi vor opri lucrul timp de 15 minute, presedintele a transmis un mesaj de sustinere. “In legatura cu protestul care se desfasoara astazi la ora 15:00, un protest pentru autostrazi, vreau sa stie protestatarii… [citeste mai departe]