- Senatorul PSD de Vrancea, Cristian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, a participat la Conferința de preluare a Președenției Uniunii Europene de catre Bulgaria, eveniment ce a avut loc la Sofia. La Conferința au participat toți președinții comisiilor…

- Uniunea Europeana trebuie sa se concentreze pe cauzele profunde ale migratiei, iar simpla aplicare a unor cote de refugiati acceptati de statele membre ale UE nu va solutiona criza in acest domeniu, a estimat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, transmite agentia de presa poloneza…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a cerut vineri Turciei sa dea dovada de retinere in actiunile sale militare din nord-vestul Siriei, reiterand mesajul adresat Ankarei de secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Ceea ce doreste Uniunea Europeana este ca tinta operatiunilor…

- Tarile membre ale UE si-au afisat joi, la Sofia, divergentele legate de extinderea spre Balcani, in conditiile in care Bulgaria a facut apel la concretizarea acestui proces, pentru a nu lasa camp liber altor puteri, precum Rusia si China, scrie AFP.

- Uniunea Europeana trebuie sa depuna mai mult efort in intengrarea statelor din Balcani, a declarat vineri premierul Ungariei, Viktor Orban, adaugand ca Budapesta ca incerca sa accelereze dezvoltarea Serbiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca Uniunea Europeana ar trebui sa depuna mai mult efort pentru a integra tarile balcanice si a adaugat ca Ungaria doreste sa accelereze procesul de aderare al Serbiei, informeaza Reuters.

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen, potrivit flux24.ro El a laudat eforturile guvernului bulgar, insa a subliniat ca inca mai sunt multe de facut. Rutte…

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a acuzat pe liderii occidentali ca inventeaza pretexte pentru a mentine Bulgaria in afara Spatiului Schengen, transmit agentiile BTA si Novinite, conform agerpres.ro. 'Este o mare nedreptate aici. Frontiera cel mai bine pazita este aici, miliarde sunt investite…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA.

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene cu Balcanii…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, este asteptat la Bucuresti Premierul Japoniei, Shinzo Abe Foto: By Ajswab - Own work, CC BY-SA 3.0, Link Premierul japonez, Shinzo Abe, este asteptat mâine la Bucuresti, în cadrul unui turneu diplomatic în regiune, care mai…

- In cadrul turneului sau in sase state europene, premierul japonez, Shinzo Abe, s-a intalnit duminica, la Sofia, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, a carui tara detine in acest semestru presedintia Uniunii Europene. Cei doi sefi de guvern au convenit sa isi continue colaborarea pentru implementarea…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs in limba bulgara. El a aratat ca una din prioritatile noii presedintii este sa ofere Balcanilor occidentali - fostelor republici iugoslave si Albaniei - o perspectiva…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara a detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a facut apel joi la evitarea unei crize cu Polonia, acuzata de incalcari ale statului de drept si amenintata cu sanctiuni fara precedent de catre Bruxelles, relateaza AFP. "Trebuie…

- Bulgaria incepe efectiv in aceasta saptamana cele sase luni in care va asigura presedintia rotativa a Uniunii Europene. La Sofia sunt asteptati in aceste zile oficialii Uniunii Europene, printre care presedintele Consiliului, Donald Tusk, si presedintele Comisiei, Jean Claude Juncker. Lucian Pirvoiu…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni in plina zi in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz, informeaza Reuters.Asasinatul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si…

- Noua lege prevede infiintarea unei singure institutii care sa combata coruptia. Liderul de la Sofia a decis retrimiterea documentului in Parlament, pentru a fi imbunatatit. Potrivit Transparency International, Bulgaria este tara in care nivelul coruptiei este cel mai ridicat din intreaga Uniune Europeana.…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, preia astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Romania, a doua in clasamentul saraciei, va fi „la butoane” in perioada ianuarie-iunie 2019. Bulgaria, care a intrat in Uniunea Europeana in 2007, odata ...

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE.

- Bulgaria, cel mai sarac stat membru din UE, a preluat președinția rotativa a Consiliului UE pentru urmatoarele șase luni. „Bulgaria este una dintre putinele tari ex-comuniste din UE ce apreciaza la justa valoare fondurile europene, care au asigurat 66% din cresterea sa incepand cu 2007. Ea nu creeaza…

- Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care, potrivit executivului comunitar, nu au obtinut rezultate concrete. Seful noii institutii va fi numit de parlament si nu de catre presedinte.Actualul sef al statului bulgar, Rumen Radev, sustinut de opozitia…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata, la Belgrad, intrebat daca ar putea fi afectate tarile din Balcanii de Vest in contextul reactiilor declansate de afirmatia presedintelui Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, ca Guvernul Romaniei ramane implicat alaturi…

- Reuniunea sefilor de stat si guvern din Romania, Bulgaria, Serbia, Grecia Reuniunea sefilor de stat si guvern din România, Bulgaria, Serbia și Grecia, Belgrad, 9 decembrie 2017. De la stânga la dreapta: premierul României Mihai Tudose, premierul Bulgariei Boiko Borisov, presedintele…

- Premierul Mihai Tudose participa, vineri si sambata, la Belgrad, la Reuniunea cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania. Chiar la aceasta ora, presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, ofera un dineu in onoarea premierilor roman, bulgar - Boiko Borisov si grec - Alexis Tsipras.…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea si problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina tari de imigratie" sau isi pot pastra suveranitatea si sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- Șeful Guvernului Romaniei se afla, incepand de astazi, la Belgrad, unde va participa la al doilea summit al Balcanilor, la care mai participa premierii Greciei, Bulgariei și Serbiei. Prima ediție a acestei intalniri in format cvadruplu a fost organizata in Bulgaria, la Varna, in octombrie. Pe agenda…

- Proiectul strategiei de extindere a UE urmeaza sa includa criteriile generale pentru aderarea Serbiei și a Muntenegrului la UE.Documentul vizeaza incheierea in 2023 a negocierilor de aderare a Serbiei și intrarea efectiva a țarii in UE in anul 2025.''Comisia Europeana pregatește…

- Celik a mentionat ca unii dintre liderii europeni au refuzat sa viziteze Turcia pentru a-si arata solidaritatea fata de regimul care s-a confruntat cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016 "Este o slabiciune din partea UE ca nu declara FETO drept organizatie terorista. Lupta Turciei…

- Bulgaria, care va prelua președința Consiliul Uniunii Europene de la 1 ianuarie, va insista pentru o apropiere mai mare a țarilor din Balcanii de Vest de blocul comunitar, relateaza agenția Reuters, preluata ce Agerpres.ro. Serbia, Muntenegru, Albania, Macedonia, Bosnia și Kosovo aspira…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insista pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- "Ne dorim ca Romania sa devina cat mai repede membra a spațiului Schengen, consider ca are toate condițiile sa o faca. (...) Slovenia susține puternic aderarea Romaniei la OECD. Am avut ocazia sa discut cu secretarul general al OECD in legatura cu aceasta chestiune, am vorbit despre procesul de extindere…

- "Este un sondaj de opinie pe care l-am realizat impreuna cu Reprezentanța din Bulgaria, pentru ca cele doua țari, Romania și Bulgaria, au implinit, la 1 ianuarie 2017, 10 ani de cand sunt state membre ale UE și am vrut sa vedem cum percep acest lucru cetațenii celor doua țari. (...) Daca ar fi sa…

- Serbia nu va recunoaste statul Kosovo doar pentru i se va facilita intrarea în Uniunea Europeana, a declarat, miercuri, ministrul sârb de Externe, Ivica Dacici, citat de site-ul b92.net, informeaza Mediafax. "Vrem sa ajungem la un acord, vrem o solutie justa si durabila, dar…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat la Sofia, ca Uniunea Europeana ar trebui sa faca din integrarea Balcanilor o prioritate, in momentul in care Bulgaria se pregatește sa preia in ianuarie președinția semestriala a Uniunii Europene, relateaza AFP,

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat marți, la Sofia, ca Uniunea Europeana ar trebui sa faca din integrarea Balcanilor o 'prioritate', in momentul in care Bulgaria se pregatește sa preia in ianuarie președinția semestriala a Uniunii Europene, relateaza AFP. 'Este…