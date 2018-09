Alegerile europarlamentare de anul viitor trebuie sa aduca o schimbare in politica Uniunii Europene, precum si o schimbare a 'elitelor' care conduc blocul comunitar, a declarat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu acordat postului de radio Kossuth, preluat vineri de agentiile MTI si EFE. 'Fortele pro-migratie au acum o majoritate covarsitoare', atat in Parlamentul European cat si in Comisia Europeana, si 'pun o problema serioasa de democratie, pentru ca reprezinta ceva ce oamenii nu vor', a estimat seful executivului ungar. 'Din ce in ce mai putini europeni…