Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca nu se va implica in disensiunile dintre partidele politice maghiare si nu va "reorganiza actorii politici din Transilvania". "Desigur, premierul Ungariei are competentele sale, are puterea sa si din exercitarea acestei puteri pot exista consecinte si dincolo de granitele Ungariei. De aceea, este important sa vedem modul in care gandeste Guvernul si ce intelege prin putere. (...) Eu am primit instrumente in acest sens ca sa ii determin pe maghiari sa actioneze impreuna. Dar, atunci cand este pace,…