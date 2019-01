Stiri pe aceeasi tema

- Protestele antiguvernamentale din Ungaria s-au mutat la televiziunea publica. Mii de oameni au demonstrat in fața cladirii, acuzandu-i pe jurnaliști ca fac jocurile puterii. Cațiva deputați din opoziție au patruns in televiziune și dupa cateva ore, au fost scoși cu forța.

- Akos Hadhazy și Bernadett Szel, doi deputați independenți proveniți din Partidul verde LMP, au fost scoși cu forța de catre garzile de securitate din televiziunea MTVA din Budapesta, o acțiune puternic criticata pe net. Evident șocați, aceștia au fost intampinați de polițiști amplasați in fașa cladirii,…

- Mii de ungari au manifestat duminica, la Budapesta, impotriva noii legi a muncii si Guvernului premierului nationalist Viktor Orban, pe care-l denunta drept tot mai autoristarist, relateaza Reuters.

- Protestele de duminica de la Budapesta impotriva asa-numitei 'legi a sclaviei' au degenerat in violente in cursul noptii cand mai multi manifestanti au incercat sa patrunda in sediul televiziunii de stat MTVA. Ciocnirile dintre protestatari si politie au izbucnit cand mai multi…