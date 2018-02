Stiri pe aceeasi tema

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, oponent ferm al imigratiei, a lasat de inteles vineri ca tara sa ar putea urma exemplul Statelor Unite si renunta la negocierile din cadrul ONU privind migratia, relateaza dpa. "Este inacceptabil sa fie formulate principii contrare intereselor…

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- 'Putem observa indiciile legislatiei ascunse, raspandite in Uniunea Europeana, care urmareste sa reduca puterile statelor membre', a spus Volner. 'Mercenarii lui Soros se cred adesea deasupra legii si sunt hotarati sa modeleze sistemul juridic al Ungariei in functie de dorintele patronului lor',…

- Prim-ministrul Austriei, Sebastian Kurz, si premierul Ungariei, Viktor Orban, au declarat, marti, ca vor continua lupta impotriva migratiei ilegale cu scopul de a asigura siguranta Blocului comunitar, relateaza Politico.eu.

- “USR va vota impotriva Guvernului Dancila. Este singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola. Ma intreb cate Guverne trebuie sa mai cada pana vom putea opri acest circ in reluare, si pana cand loialitatea fata de un sef de partid va mai incalca responsabilitatea pe care…

- Premierul ungar, Viktor Orban, nu rateaza ocazia de a lua noi masuri impotriva perceputului sau rival, filantropul George Soros. Oficialul maghiar l-a acuzat in repetate randuri pe miliardar ca ar promova și finanța sectoare ale societații civile care promoveaza imigrația, in contra dorințelor poporului.…

- Ungaria a detaliat joi prevederile unui proiect de lege privind introducerea unei taxe speciale pentru ONG-urile acuzate de Budapesta ca promoveaza imigratia, o masura ce vizeaza organizatiile finantate de miliardarul american George Soros, relateaza AFP. ONG-urile vizate vor trebui sa…

- Guvernul condus de premierul Viktor Orban a adoptat un set de proiecte de lege care ataca promotorii migrației „ilegale” prin impunerea unei noi cote de impozitare. Un purtator de cuvant numește pachetul legislativ Legile „Stop Soros”.

- Liderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus in eroare opinia publica in legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat intr-un ziar maltez,…

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, duminica, dupa ce mai multi membrii din Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei cu steagul secuiesc. MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, in urma noului episod tensionat dintre Ungaria și Romania. Mai mulți membri ai gruparii extremiste ungare „Mișcarea celor 64 de Comitate” au acoperit placa de la Ambasada Romaniei cu un steag al Ținutului Secuiesc. Incidentul a avut loc in noapte de…

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute imigrantii, ”dar nu putem ajuta lumea, daca ne distrugem propriul popor", a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, intr-un interviu aparut in editia de duminica a saptamanalului german Welt am Sonntag, relateaza MTI.

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata. Mai multi maghiari extremisti, membri ai gruparii Miscarea celor 64 de Comitate au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc. Anunțul a fost facut de deputatul PMP Marius Pascan, pe pagina sa de Facebook,…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e cunoscut drept un fan infocat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Șeful de la Budapesta a facut de curand o dezvaluire neașteptata.Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal…

- Ecaterina Szabo, fosta gimnasta romana acum in varsta de 50 de ani, a fost primita de Viktor Orban, premierul Ungariei, impreuna cu o sportiva de origine maghiara, jucatoarea de tenis Monica Seleș. Cele doua foste mari sportive au fost invitate la o gala a televiziunii M4, iar dupa aceea au fost primite…

- Europa Centrala are handicapuri substantiale la nivelul dezvoltarii infrastructurii, iar daca Uniunea Europeana nu poate oferi sprijin financiar pentru a depasi aceste goluri, Ungaria va cere ajutorul Chinei, a spus premierul Ungariei, Vicktor Orban la o intalnire a companiilor germane in Berlin, relateaza …

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In…

- Premierul ungar Viktor Orban duce o lupta mediatica impotriva autoritatilor europene si a sustinut recent ca economia Ungariei "sta singura pe picioare" si nu este finantata din fonduri de la Bruxelles. Cu toate acestea, in 2017 majoritatea licitatiilor care au umplut conturile marilor companii de constructie…

- Peste 171.000 de imigranti extracomunitari au ajuns pe cale maritima in Europa in anul 2017, aproape jumatate fata de nivelul inregistrat in 2016, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit agentiei Reuters.

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, susține ca statul maghiar și cel polonez ar trebui sa aiba un cuvant de spus in ceea ce privește viitorul Europei, respingand ferm cotele obligatorii pentru acceptarea migranților. Declarația premierului vine dupa o intalnire cu omologul sau din Polonia, Mateusz…

- Responsabilul ungar mentioneaza in interviu ca daca traficul de la aceasta granita se va transforma intr-o ruta principala de migratie, la frontiera dintre Ungaria si Romania ar putea fi construit un gard, dupa consultari cu autoritatile romane.Gyorgy Bakondi mai noteaza ca autoritatile…

- Primul ministru s-a inconjurat de un grup prietenos de oameni de afaceri, in ceea ce criticii numesc „capitalism cu amicii” (n.r. eng. „crony capitalism”). Viktor Orban a copilarit in satul Felcsut (1.600 de locuitori) si a pastrat o nostalgie a copilariei evocata prin constructia unui stadion de…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…

- Proiectul de lege depus de UDMR pentru infiintarea in Targu-Mureș a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara a primit miercuri raport de admitere in Comisia pentru invatamant a Camera Deputatilor. Subiectul a facut obiectul unei ințelegeri parafate in luna septembrie de președintele…

- Comunitatea moldovenilor din or. Roma, Italia, or. Frankfurt pe Main, Germania, or. Paris, Franța au avut parte în zilele de 15, 16, 17 decembrie de spectacole inedite în cadrul Programului guvernamental „Craciun cu dor de casa". Evenimentul a fost organizat în premiera…

- Directorul pentru Relații Internaționale ale partidului de guvernamant din Israel,Likud, Eli Hazan, a oferit Primului Ministru al Ungariei, Viktor Orban, informații despre miliardarul evreu-american George Soros, pentru a fi folosite in cadrul unei campanii criticate pentru ca ar reprezenta un act de…

- Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, "peste 2,3 milioane" au raspuns și "aproape toți" s-au exprimat in sensul dorit de Budapesta, a facut cunoscut un purtator de cuvant, Bence Tuzson, pe baza a 1,5 milioane de raspunsuri examinate. "Ungurii au spus (...) nu cotelor obligatorii de relocare,…

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- Intr-un moment in care Rezerva Federala americana si alte mari banci centrale se pregatesc sa puna capat programelor de relaxare cantitativa, Banca Centrala a Ungariei (NBH) intentioneaza sa demareze un astfel de program, informeaza Bloomberg. Incepand din luna ianuarie 2018, Banca Centrala…

- ”Reteaua Soros functioneaza ca un partid, care doreste sa destabilizeze si sa slabeasca guvernele care iau atitudine impotriva aducerii musulmanilor. Din acest motiv, ma astept ca reteaua Soros sa faca propaganda in Ungaria, sa consolideze ONG-urile, sa plateasca sute, chiar mii de oameni, iar pentru…

- Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a declarat, vineri, ca ”reteaua Soros” s-a inscris in campania electorala de la Budapesta, cu scopul de a destabiliza Guvernele care iau atitudine impotriva refugiatilor musulmani, relateaza agentia MTI.

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, anunța, in septembrie, ca a discutat cu premierul Ungariei, Viktor Orban, despre o colaborare intre cele doua țari. Dragnea i-a cerut lui Orban susținerea Ungariei pentru aderarea Romaniei la OECD, in timp ce Orban a cerut reinființarea Liceului Romano…

- Luni, Peter Szijjarto se va intalni la Budapesta cu premierul chinez Li Keqiang, in timpul summitului "16+1" China - Europa Centrala si de Est, la care participa peste 1.000 de oameni de afaceri.Potrivit datelor prezentate de catre guvernul ungar aferente primelor opt luni din 2017, exporturile…

- Miliardarul american de origine maghiara George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre campania guvernului de la Budapesta impotriva lui, relateaza Reuters. George Soros afirma intr-un comunicat de presa ca atacurile guvernului condus de Viktor Orban conțin „minciuni și distorsiuni” și au fost…

- Bancherul George Soros acuza o campanie electorala din Ungaria ca distribuie afirmații neadevarate despre el, pentru a crea un inamic extern fals. Soros, nascut in Ungaria, este un adept al valorilor liberale și al deschiderii granițelor intre state, fapt care i-ar nemulțumi pe unele guverne naționaliste…

- Budapesta isi mentine pozitia potrivit careia Comisia Europeana ar trebui sa contribuie la costurile gardului ridicat de Ungaria de-a lungul granitei sale cu Serbia la inceputul crizei migratiei, a afirmat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentia MTI.…

- Guvernul de la Budapesta a criticat, miercuri, Statele Unite, afirmand ca Washingtonul se implica in afacerile interne ale Ungariei, in contextul in care SUA au lansat proiecte de finantare pentru presa obiectiva din Ungaria, in contextul unei concentrari crescute a media in mainile apropiatilor premierului…

- Guvernul ungar a anunțat ca, in șapte ani, a eliberat un milion de pașapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in țarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetațenii adoptate la inițiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP, citata de Agerpres.…

- Guvernul ungar a anuntat miercuri ca a eliberat in sapte ani un milion de pasapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in tarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetatenii adoptate la initiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP.Consecinta…

- Guvernul de la Budapesta a reactionat vehement miercuri impotriva unui proiect american de finantare a unei prese 'obiective' in Ungaria, in contextul unei concentrari crescute a media in mainile apropiatilor premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentiile MTI si AFP.'Despre ce este vorba,…

- "Nu voi relua argumentele de la interventiile mele trecute cu privire la lipsa de oportunitate a acestei legi, la umilinta pe care o aducem chiar memoriei celor care au cazut cand Ungaria voia sa se faca mare pe seama Ardealului. V-as mai sublinia insa un lucru, dragi colegi de la UDMR. Mai acum…

- Premierul ungar Viktor Orban a fost reales duminica, la Congresul Fidesz, președinte al acestui partid, el primind un vot unanim din partea celor 1.358 de delegați, informeaza agenția MTI.

- Miza scrutinului legislativ care va avea loc in 2018 in Ungaria o constituie nu alegerea unui anume partid, ci viitorul pentru care vor opta cetațenii țarii, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, in fața Consiliului diasporei maghiare reunit la Budapesta, relateaza MTI. "Întrebarea…