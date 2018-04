Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, miercuri, ca Budapesta este unul dintre cele mai sigure orase din lume in momentul de fata, aspect ce s-ar putea schimba daca cetatenii ungari vor face ”o alegere gresita” la alegerile parlamentare de duminica, relateaza agentia MTI.

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, miercuri, ca Budapesta este unul dintre cele mai sigure orase din lume in momentul de fata, aspect ce s-ar putea schimba daca cetatenii ungari vor face ”o alegere gresita” la alegerile parlamentare de duminica, relateaza agentia MTI. Orban…

- Budapesta este in acest moment unul din cele mai sigure orase din Europa, fapt care s-ar putea insa schimba foarte usor daca cei care vin la vot duminica vor face o alegere gresita, a avertizat miercuri premierul ungar Viktor Orban, transmite MTI. Orban a avertizat ca orasul ar putea deveni "de nerecunoscut"…

- Budapesta este in acest moment unul din cele mai sigure orase din Europa, fapt care s-ar putea insa schimba foarte usor daca cei care vin la vot duminica vor face o alegere gresita, a avertizat miercuri premierul ungar Viktor Orban, transmite MTI. Orban a avertizat ca orasul ar putea deveni…

- Etnicii maghiari din tarile vecine Ungariei sunt in centrul atentiei premierului ungar, Viktor Orban, pentru care voturile acestui grup de alegatori, considerati sustinatori devotati ai partidului lui Orban, Fidesz, se pot dovedi cruciale la alegerile care au loc la 8 aprilie, noteaza AFP. Vizite repetate…

- Premierul ungar Viktor Orban a lansat vineri un apel catre electorat pentru a se prezenta la vot la alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru 8 aprilie, estimand ca miza este nu numai viitorul guvern, ci si optiunea de a ramane o tara suverana sau a deveni una condusa de un 'guvern…

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas Sandor, care este si presedintele Consiliului…

- Sfantu Gheorghe, 19 mar /Agerpres/ - Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas…

- Intr-o intalnire cu simpatizantii Jobbik desfasurata la Bekes, in sud-estul tarii, Vona a subliniat ca partidul sau este decis sa stopeze coruptia, sa solutioneze problemele din sistemul public de sanatate si sa creeze un sistem de pensii echitabil. El a estimat ca in cazul unei prezente…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor, dupa ce formatiunea sa a suferit o surprinzatoare infrangere la…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni în încercarea de a înlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria într-un rai al

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, si-a accentuat retorica populista inaintea alegerilor legislative din data de 8 aprilie, proclamand Ungaria drept ultimul bastion al luptei impotriva islamizarii.

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie.Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii ca "norii…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminica, în cadrul unui discurs de aproape o ora la Budapesta, ca imigratia "a proiectat o umbra asupra Europei" si a subliniat ca guvernul sau va lupta împotriva implementarii asa-numitului

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a amenintat ca va inchide organizatiile neguvernamentale care apara drepturile refugiatilor si ale solicitantilor de azil, relateaza dpa. "Daca nu vor sa isi opreasca activitatile periculoase, pur si simplu le vom expulza de pe teritoriul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca 'nu ne-am incheiat inca munca' si 'mai avem multe de facut', dar si ca politica din tara sa a scapat de 'euro-bla-bla', de 'liberalismul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale. Nicio tara nu poate fi independenta daca ea poate fi santajata prin mijloace financiare'', a spus Orban intr-o intalnire cu parlamentarii formatiunilor Fidesz si KDNP, desfasurata la Visegrad, in nordul Ungariei.Din…

- Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, a facut uz de forta legislativa pentru a instaura un tip mai bland de autocratie care combina capitalismul de cumetrie si cultura politica a partidului unic.

- Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, a facut uz de forta legislativa pentru a instaura un tip mai bland de autocratie care combina capitalismul de cumetrie si cultura politica a partidului unic.

- Premierul Viktor Orban a declarat vineri ca Ungaria va semna un acord cu Romania pentru livrarea a patru miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, intelegere care va incheia monopolul Rusiei in tara sa, conform agentiei The Associated Press. In urma unei intrevederi cu premierul sarb Ana Brnabic,…

- Ungaria si Serbia trebuie sa coopereze pentru a-si proteja frontierele, siguranta cetatenilor si identitatea culturala, a declarat premierul ungar Viktor Orban dupa o reuniune a guvernelor celor doua tari care a avut loc vineri la Budapesta, relateaza MTI. Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul…

- Proiectele, prin care s-a modernizat iluminatul electric in mai multe orase, au fost implementate in perioada 2011-2015, de o companie numita Elios Innovativ Zrt, Istvan Tiborcz, ginerele lui Viktor Orban, fiind membru al consiliului de conducere al companiei, intre 2009 si 2014. OLAF a a…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, oponent ferm al imigratiei, a lasat de inteles vineri ca tara sa ar putea urma exemplul Statelor Unite si renunta la negocierile din cadrul ONU privind migratia, relateaza dpa. "Este inacceptabil sa fie formulate principii contrare intereselor…

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- Ungaria va incepe procedurile de retragere din discutiile de la ONU pentru un Pact privind imigrantii, daca nu are loc o "schimbare pozitiva in directia pozitiei Ungariei", a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, intr-o conferinta de presa la Budapesta, transmite MTI.…

- O biserica din Budapesta a anulat o ceremonie religioasa pe care intentiona sa o organizeze sambata, de Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in onoarea fostului lider ungar Miklos Horthy, aliat al nazistilor, dupa proteste din partea organizatiilor evreiesti din Ungaria si…

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, duminica, dupa ce mai multi membrii din Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei cu steagul secuiesc. MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- „Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii „Celor 64 de comitate” si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane sau organizatii,…

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, in urma noului episod tensionat dintre Ungaria și Romania. Mai mulți membri ai gruparii extremiste ungare „Mișcarea celor 64 de Comitate” au acoperit placa de la Ambasada Romaniei cu un steag al Ținutului Secuiesc. Incidentul a avut loc in noapte de…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata. Mai multi maghiari extremisti, membri ai gruparii Miscarea celor 64 de Comitate au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc. Anunțul a fost facut de deputatul PMP Marius Pascan, pe pagina sa de Facebook,…

- `Un nou gest provocator și agresiv la adresa Romaniei: in noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2018, extremiștii unguri din ,,Mișcarea celor 64 de Comitate" din Ungaria, au acoperit emblema Ambasadei Romaniei de la Budapesta cu insemnul secuiesc. Nadajduiesc ca autoritațile Romaniei sa nu ramana intr-o…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, a fost convocat de MAE din Ungaria dupa declaratia facuta de premierul roman cu privire la Tinutul Secuiesc si autonomie. MAE roman a reactionat subliniind faptul ca in ultima perioada „ initiativele privind diverse forme de autonomie teritoriala s-au…

- Ecaterina Szabo, fosta gimnasta romana acum in varsta de 50 de ani, a fost primita de Viktor Orban, premierul Ungariei, impreuna cu o sportiva de origine maghiara, jucatoarea de tenis Monica Seleș. Cele doua foste mari sportive au fost invitate la o gala a televiziunii M4, iar dupa aceea au fost primite…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, dupa intilnirea cu premierul landului Bavaria, Horst Seehofer, ca 2018 va fi anul restabilirii vointei populare in Europa, adaugand ca europenii nu doresc sa traiasca sub amenintarea terorismului, relateaza agentia MTI. Seehofer i-a spus sefului…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…