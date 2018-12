Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nationalist conservator al Ungariei, Viktor Orban, a dat unda verde miercuri unei uriase miscari de concentrare in randul presei ungare favorabila guvernului sau, in pofida temerilor legate de pluralismul media, relateaza AFP. Saptamana trecuta, activele a circa 500 de media nationale si locale…

- Niciun dictat sau punere sub acuzare venite din partea Parlamentului European (PE) nu va determina guvernul ungar sa-si schimbe politica privind migratia, a declarat miercuri seful de cabinet al premierului Orban, Gergely Gulyas, in cadrul unei dezbateri parlamentare convocate dupa adoptarea de catre…

- Cel mai mare portal independent de stiri din Ungaria si-a inchis pentru scurt timp luni prima pagina online pentru a trage un semnal de alarma in legatura cu ceea ce considera a fi declinul libertatii sale editoriale si a obtine o finantare din partea cititorilor protejandu-si astfel independenta,…

- Cel mai mare portal independent de stiri din Ungaria si-a inchis pentru scurt timp luni prima pagina online pentru a trage un semnal de alarma in legatura cu ceea ce considera a fi declinul libertatii sale editoriale si a obtine o finantare din partea cititorilor protejandu-si astfel independenta,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Este o saptamana de foc. In ceea ce privește noua legislație a Justiției. In țara, dar și afara. Se joaca marea finala. E ori, ori. Și, in aceste condiții, in numele PNL, Alina Gorghiu lanseaza o oferta surpriza. O propunere de armistițiu temporar. Intre frontul PSD și frontul…

- Implicarea unui om de afaceri ungar aliat al premierului Viktor Orban in structura de finantare a principalului site de actualitati al tarii, renumit pentru independenta sa, Index.hu, a realimentat marti temerile privind o schimbare in tonul si libertatea editoriala a publicatiei, relateaza miercuri…

- Ungaria a anuntat ca va rezista oricarei tentative a Uniunii Europene de a-i confisca dreptul de a-si apara granitele si ca va lupta sa anuleze politicile pro-migratie ale blocului european, scrie The Guardian.Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat in fata parlamentului ca propunerea…

- Conservatorii austrieci din Parlamentul European vor vota in favoarea unui raport elaborat de eurodeputata Judith Sargentini (din grupul Verzilor) conform caruia Ungaria a incalcat in mod constant valorile Uniunii Europene, a declarat luni cancelarul conservator al Austriei, Sebastian Kurz, relateaza…