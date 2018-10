Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat marti la Budapesta ca guvernul Ungariei este ''unul dintre cele mai stabile cabinete'' din Europa, relateaza agentia MTI. Orban a facut declaratia respectiva in cadrul unui forum ungaro-turc al oamenilor de afaceri, organizat de…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca Guvernul de la Budapesta va initia actiuni legale impotriva deciziei Parlamentului European de aprobare a procedurii de sanctionare a Ungariei, din cauza incalcarii normelor Uniunii Europene, relateaza site-ul Business Insider.

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca guvernul sau va decide luni asupra masurilor juridice de contestare a raportului adoptat de Parlamentul European impotriva Budapestei din cauza incalcarii standardelor democratice, relateaza Reuters si MTI, potrivit agerpres.ro. Parlamentul European…

- Premierul ungar Viktor Orban a acuzat marti Parlamentul European (PE) ca incearca sa 'santajeze' Budapesta in legatura cu politicile sale privind migratia, intr-un discurs rostit in fata eurodeputatilor cu o zi inainte ca acestia sa supuna la vot un raport care critica situatia statului de drept…

- Matteo Salvini, ministrul de Interne al Italiei și Viktor Orban, premierul Ungariei (foto: www.lastampa.it) Italia si Ungaria au mai facut impreuna politica externa in Europa, in interiorul unei aliante strategice: in anii 1930 si la inceputul anilor 1940 liderii de la Roma si Budapesta, Benitto Mussolini…

- Ministrul de externe suedez Margot Wallstrom a declarat miercuri ca premierul ungar Viktor Orban si ministrul de interne italian Matteo Salvini incearca sa formeze o alianta impotriva "democratilor si a stangii" in Europa. La randul sau, ministrul migratiei din Suedia, Helene Fritzon, a criticat…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a salutat vineri ideea lui Steve Bannon, fostul strateg al lui Donald Trump, de a crea un nou grup anti-UE, 'Miscarea' ('The Movement'), spunand ca era timpul ca cineva din SUA sa vina in Europa pentru a raspandi gandirea conservatoare…