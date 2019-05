Viktor Orban, invitat de Donald Trump la Washington

Premierul ungar Viktor Orban va efectua o vizita oficiala in SUA si va fi primit pe 13 mai de presedintele american Donald Trump, a confirmat joi pentru Politico.eu ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto. ''Ei (SUA, n.red.) sunt o superputere, noi suntem o tara central-europeana medie (...), dar avem in continuare abordari foarte asemanatoare in multe domenii importante'', a spus Szijjarto, caracterizand cele doua tari drept ''prietene''. ''De cand Trump este presedinte, incercarile de imixtiune deschisa in chestiunile interne ale Ungariei au fost eliminate…