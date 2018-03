Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata Ianis Hagi la bustul gol. Fotbalistul de 19 ani a revenit la Viitorul dupa aventura de un an și jumatate la Fiorentina mult mai bine ”impanat” din punct de vedere fizic. Specialiștii au remarcat imediat progresul decarului din punct de vedere al forței. S-a și inalțat, are acum 1,80 metri.…

- Grupul MOL și JSR Corporation anunta inaugurarea fabricii de cauciuc sintetic (S-SBR). Combinatul utilizeaza tehnologie de ultima ora și va produce anual 60.000 de tone de cauciuc sintetic, creand peste 100 de noi locuri de munca. Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, Președintele și Directorul General…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât criza migrației, a declarat, joi, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, la Sfântu Gheorghe. ”Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc are o importanta mai mare pentru…

- In ultimele luni, locuitorii din Europa au putut vedea cum timpul trece pe langa ei. Ei bine nu a fost vorba doar despre imaginatia lor: pe intregul continent, ceasurile electronice, precum cele de pe cuptorul cu microunde sau de pe cafetiere, au...

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, si-a reiterat marti acuzatiile de 'rasism' si 'xenofobie' la adresa premierului ungar Viktor Orban, pe care l-a numit 'derbedeu', transmite AFP. Raspunzand criticilor formulate saptamana trecuta la Geneva de ministrul…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, vineri, ca musulmanii au fost si sunt principala tinta a gruparilor teroriste precum Stat Islamic, al-Qaida sau Boko Haram, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Vremea proasta din Europa afecteaza orarul zborurilor, deși de pe Aeroportul Bacau se decoleaza și se aterizeaza fara intarzieri. Cursa de Dublin, de vineri, este una dintre „victimele” iernii tarzii. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Agenția franceza de presa AFP, scrie ca Romania sarbatorește prima zi de primavara fara trafdiționalele marțișoare, din cauza frigului. Jurnaliștii francezi spun ca vremea neobișnuit de rece care a lovit intreaga Europa in ultimele zile din februarie și primele din martie a afectat și obiceiurile locale,…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat, miercuri, ca imigratia implica pericole majore pentru intreaga Europa, iar din acest motiv fenomenul imigratiei necotrolate trebuie stopat, relateaza agentia MTI.

- Viktor Orban, premierul Ungariei (foto: Karoly Arvai/kormany.hu) S-a intamplat chiar inainte de alegerile prezidentiale din Rusia (martie) si de cele parlamentare din Ungaria (aprilie): Prim-ministrul Viktor Orban a anuntat ca nu isi mai doreste un monopol al Kremlinului asupra tarii sale si ca privirile…

- Cu trei zile inaintea venirii primaverii calendaristice, Romania se confrunta cu un episod de iarna violenta. Toata tara este sub avertizari de ger, ninsori si viscol. Iarna este adusa de o furtuna polara care vine peste Europa din zona siberiana, denumita „Bestia din Est”.

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Peste 93% dintre respondentii unui sondaj realizat in randul IMM-urilor spun ca, per ansamblu, reformele privind cresterea salariului minim, trecerea contributiilor la salariat si cresterea contributiilor pentru salariatii cu timp partial au generat efecte negative si masurile au creat dificultati…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn „uraste Ungaria” si este un „politician pro-imigratie”, dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- Fostul premier Victor Ponta critica prietenia lui Liviu Dragnea cu Viktor Orban, premierul Ungariei, dupa ce acesta din urma a inclus Romania intr-o alianta contra Occidentului. Ponta critica si relatia lui Dragnea cu premierul Israelului, sustinand ca Romania ar urma sa vanta hidroelectrica unor…

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Guvernul de la Budapesta a inaintat marti in parlament un proiect de lege prin care ministrul de interne ar primi dreptul sa interzica organizatiile neguvernamentale (ONG-uri) care sprijina imigratia si care ar reprezenta 'un risc de securitate nationala'. Proiectul face parte din eforturile…

- „Deoarece noi consumam mai mult bunuri din import, creșterea economica de 7% s-a dus in buzunarele altora. Guvernul trebuie sa sprijine urgent producatorii de bunuri și servicii autohtoni, pentru ca banii cheltuiți de romani sa ramana in Romania!”, spune deputatul PNL Mara Mareș. Conform datelor INS,…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, continua „razboiul” cu miliardarul american George Soros, pe care il vede drept un inamic al suveranitații statului maghiar. Tensiunile in aceasta privința sunt din ce in ce mai accentuate, iar guvernul maghiar a inceput sa ia masuri legale pentru a ingreuna finanțarea…

- Europa inregistreaza cea mai rapida crestere a bugetelor apararii, intr-un context in care guvernele "isi schimba perceptia asupra amenintarilor", intre care se numara si ascensiunea Rusiei, a constatat miercuri intr-un raport Institutul International pentru Studii Strategice (IISS).

- Un articol aparut în publicația electronica &"Hungarian Free Press&" prezinta felul în care premierul Ungariei, Viktor Orbán, altfel un critic vocal al Bruxelles-ului la el acasa, s-ar folosi de Uniunea Europeana ca de o

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale globale, Monica Dorina Gheorghita, a participat, marti, la reuniunea ministeriala a Coalitiei globale anti-ISIL/Daesh, desfasurata in Kuweit, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.Evenimentul a inclus…

- FOTO: The East Central European Center Cresterea deficitelor bugetare din Romania si Ungaria semnaleaza faptul ca politicile fiscale relaxate ale guvernelor acestora vor lua sfarsit in 2018. Cresterea economica va incetini, rapid in cazul Romaniei, in absenta stimulentului, potrivit unui raport Capital…

- Europa nu poate avea succes fara state natiuni prospere, iar orasele au nevoie de sate de succes si familii care sa prospere, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban la o adunare generala a oraselor cu statut de resedinta de judet la Veszprem, in vestul Ungariei, relateaza agentia de presa MTI.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- Raport DIICOT: Radicalizarea islamica din Romania, unul dintre riscurile majore DIICOT sustine, in raportul de analiza a activitatii pentru anul 2017, ca radicalizarea islamica din Romania este unul dintre riscurile majore, iar fenomenul a cunoscut o amplificare in ultimii ani, precizand ca este necesara…

- Ca la orice inceput de an, oamenii se gandesc la viitor. Oare ce le va rezerva noul an lor, familiilor sau grupului lor de interese? Alții merg mai departe cu intrebarile: cum va fi noul an pentru țara lor, pentru continentul lor, pentru planeta pe care traiesc? Și, ca de obicei, nimeni nu poate da…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, oponent ferm al imigratiei, a lasat de inteles vineri ca tara sa ar putea urma exemplul Statelor Unite si renunta la negocierile din cadrul ONU privind migratia, relateaza dpa. "Este inacceptabil sa fie formulate principii contrare intereselor…

- CS Minaur a definitivat la sfarsitul saptamanii trecute doua transferuri de marca. Este vorba de internationalii sarbi Uros Vilovski si Milos Dragas, care au evoluat la HC Odorheiu Secuiesc in prima parte a campionatului. Cunoscut deja de suporterii baimareni, dupa ce a evoluat in Champions League pentru…

- Incepand cu 2 ianuarie, partidul de guvernamant ungar, FIDESZ, a expediat zeci de mii de scrisori populatiei Ungariei in care a solicitat donatii in bani pentru apararea Ungariei de „planul Soros“. La scrisoarea premierului Viktor Orban au raspuns pana acum peste 36 de mii de cetateni.

- Inundatii ca cele cu care se confrunta Franta de cateva zile risca sa se multiplice in Europa, din cauza incalzirii globale, chiar daca aceasta ar fi limitata la 1,5°C, potrivit unui studiu publicat luni, relateaza AFP.

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: ȘOIMUȘ și BALATA DATA: 30-01-2018 INTERVAL ORAR: 08:30 – 16:00. STRAZI AFECTATE: ȘOIMUȘ –str. Principala (de la Primarie spre Balata), de la str. Bisericii la str. Boholtului Localitatea BALATA in totalitate…

- In cursul unei reuniuni organizate vineri in Budapesta, liderii Ungariei, Poloniei, Slovaciei si Cehiei au adoptat o pozitie comuna privind necesitatea reformarii Uniunii Europene in contextul iesirii Marii Britanii (Brexit). Grupul Visegrad nu este de acord cu planul Germaniei, Frantei si Comisiei…

- In pofida unui deficit bugetar in creștere in ultimii ani, ponderea datoriei guvernamentale in PIB inregistreaza o evoluție care surprinde, respectiv este in scadere. Cauza nu este atat scaderea datoriei in volum absolut, cat majorarea bazei la care aceasta se raporteaza, adica a PIB.

- Stelian Tanase e de parere ca protestele care au loc in aceasta perioada, in Romania, seamana cu manifestațiile din 1990, de dupa Revoluție. "S-a trecut de la asaltul la baioneta la un razboi de poziții avind același scop – crearea unui regim autoritar menit sa protejeze interesele oligarhiei. Modelul…

- In doar doua saptamani, carburantii s-au scumpit cu 3%. Desi preturile din Romania sunt inca sub media europeana, cresterea preturilor de la noi este mai accentuata decat cresterea medie din Europa. Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani…

- Ministrul ungar a indicat totodata ca activitatile celor care "organizeaza imigratia" ar putea fi restranse in baza noilor legi, care vizeaza "indeplinirea cerintelor" reiesite din "consultarea nationala" lansata de guvern. Purtatorul de cuvant guvernamental Zoltan Kovacs a numit noul proiect legile…

- Guvernul condus de premierul Viktor Orban a adoptat un set de proiecte de lege care ataca promotorii migrației „ilegale” prin impunerea unei noi cote de impozitare. Un purtator de cuvant numește pachetul legislativ Legile „Stop Soros”.

- Sute de ulmi din Padurea Cring, unde se afla cel mai mare parc al Buzaului, au fost taiați dupa ce au fost macinați de o ciuperca asiatica impotriva careia specialiștii nu au leac. Vestea proasta este ca taierile vor continua, vestea buna este ca boala nu afecteaza și alți copaci, in afara ulmilor.…

- OLAF, Oficiul European de Lupta Antifrauda, a precizat in aceasta saptamana pentru The Wall Street Journal ca a finalizat o investigatie de doi ani care il incrimineaza pe ginerele lui Viktor Orban, premierul Ungariei.

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care include 16 fabrici din tara, spune ca in ultimii doi ani aprope 170 de medicamente care costa sub 25 de lei au disparut gradual de pe piata, ca urmare a cresterii taxei clawback cu peste 50%. „Din 2015 si pana in prezent,…

- Premierul ungar Viktor Orban duce o lupta mediatica impotriva autoritatilor europene si a sustinut recent ca economia Ungariei "sta singura pe picioare" si nu este finantata din fonduri de la Bruxelles. Cu toate acestea, in 2017 majoritatea licitatiilor care au umplut conturile marilor companii de constructie…

- Ungaria este gata sa isi majoreze pana la 1,2% din PIB contributia la bugetul Uniunii Europene, a declarat luni Janos Lazar, sef de cabinet al premierului Ungariei, citat de MTI. "Suntem convinsi ca nu putem avea mai multa Europa cu mai putini bani", a spus ministrul ungar intr-o conferinta de presa…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, ca 2018 va fi anul restabilirii vointei populare in Europa, adaugand ca europenii nu doresc sa traiasca sub amenintarea terorismului, relateaza agentia MTI.

- Compania Ryanair a inregistrat cea mai slaba crestere in numarul de pasageri, din 2014 pana in prezent, dupa ce a anulat mii de zboruri pentru a ajunge la o intelegere cu pilotii care protestau impotriva programului prelungit si a salariilor scazute, potrivit Bloomberg. Numarul de clienti…

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…