- Ungaria il va propune pe diplomatul Oliver Varhelyi pentru functia de membru al Comisiei Europene, dupa ce Parlamentul European a respins prima propunere a Guvernului Viktor Orban, afirma un oficial european citat de agentia Reuters.Oliver Varhelyi il va inlocui pe fostul ministru al Justitiei…

- Pe langa Rovana Plumb, și candidatura comisarului propus de Ungaria, Laszlo Trocsanyi, a primit aviz negativ. In acest sens, momentan, procedura este suspendata. Potrivit celor de la Politico, decizia cu privire la Rovana Plumb se afla la Parlamentul European și la Ursula von der Leyen, iar…

- Ursula von der Leyen, presedinta aleasa a Comisiei Europene, trebuie sa le ceara guvernelor ungar si roman sa propuna noi candidati pentru postul de comisar european daca cei doi candidati, Laszlo Trocsanyi si Rovana Plumb, nu isi pot solutiona conflictele de interese sesizate de membrii Comisiei…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, joi, pentru Mediafax, ca deși PSD a criticat partidele de opoziție în nenumarate rânduri, niciun europarlamentar român nu a votat împotriva numirii Rovanei Plumb în funcția de comisar european, la audierile din comisia JURI a Parlamentului…

- „Președintele ales Von der Leyen și președintele Sassoli au luat legatura. Un urmator pas, ne așteptam acum la o scrisoare din partea președintelui Parlamentului European, care sa conțina decizia Parlamentului European. Aceasta va trebui sa cuprinda și recomandarile comisiei JURI pentru ambii candidați…

- "Azi am oferit colegilor europarlamentari din Comisia Juridica, așa cum mi-au solicitat, clarificari suplimentare. Prevederi diferite au facut sa existe diferențe intre declarația financiara conform codului de conduita al comisarilor depusa la Bruxelles și declarația de avere depusa in Romania. Pana…

- Nominalizarea Rovanei Plumb in functia de comisar european s-a facut prin incalcarea legii, potrivit Digi 24. Astfel, premierul era obligat sa informeze Parlamentul, iar persoana nominalizata sa fie audiata in comisiile parlamentare. Legea 373/2013, privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…