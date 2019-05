Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban i-a solicitat președintelui SUA, Donald Trump, sa ajute la incheierea unei ințelegeri de cooperare cu Romania pentru inițierea "cat mai curand posibil" a operațiunilor de extracție a gazelor naturale din zona romaneasca a Marii Negre, a afirmat liderul de la Budapesta,…

- "Anul trecut la Parlament am facut o serie de adaptari si am adoptat legea exploatarii off-shore. De atunci prea putine semne am primit de la concernul Exxon-OMV in legatura cu investitia pe care urmeaza sa o faca in Marea Neagra. Aceasta rezerva, aceasta tacere a concernului Exxon-OMV se datoreaza…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a indemnat pe alegatori sa participe la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European si le-a cerut etnicilor maghiari sa sprijine Uniunea Democratica a Maghiarilor din Romania (UDMR), intr-o declaratie facuta joi, la Sibiu, transmite MTI. ''In primul rand,…

- Premierul Ungariei, Orban Viktor, susține ca România a dovedit ca este capabila sa apere granițele externe ale Schengen, astfel ca merita sa faca parte din zona Schengen. „În numele Ungariei, mulțumesc României pentru tot ceea ce a facut”, a spus Orban, potrivit Mediafax.Orban…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, va efectua pe 13 mai o vizita oficiala la Washington, unde va avea o intalnire cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, informeaza The Guardian, potrivit Mediafax, intrevederea avand loc la solicitarea americanilor. Publicații internaționale de analiza precum…

- Lukoil Overseas Atash BV Sucursala Bucuresti a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Executie foraj explorare gaze naturale in perimetrul Ex 30 Trident, Marea Neagra, sonda Trinity 1x", propus a fi amplasat pe platforma continentala…

- Peste 10.000 de polițiști vor fi prezenți in strada, zilnic, in acest weekend, de Florii Și Paștele catolic, și vor acționa cu aproape 3.500 de autospeciale, anunța Poliția Romana. Peste 3.750 de patrule de ordine publica urmeaza sa acționeze in special in proximitatea lacașurilor de cult, in stațiunile…

- Proiectul privind conducta BRUA de transport al gazelor naturale este un proiect foarte important pentru regiunea de sud-est a Europei, iar Romania este indiscutabil dedicata realizarii acestui proiect, pe teritoriul sau lucrarile fiind in grafic, a declarat luni, la Bruxelles, ministrul Energiei,…