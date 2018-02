Stiri pe aceeasi tema

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Cosmin Moți, fost fundaș al lui Dinamo actualmente la Ludogoreț, spera ca fosta sa echipa sa reușeasca pana la urma calificarea in play-off. Lupta pentru titlu spera sa fie caștigata de oricine altcineva in afara FCSB-ului, fața de care și-a declarat inca o data antipatia. "Nu vreau sa imi inchipui…

- Guvernul de la Budapesta a inaintat marti in parlament un proiect de lege prin care ministrul de interne ar primi dreptul sa interzica organizatiile neguvernamentale (ONG-uri) care sprijina imigratia si care ar reprezenta 'un risc de securitate nationala'. Proiectul face parte din eforturile…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a etichetat vineri legea anti-imigratie propusa de Ungaria drept "un asalt impotriva drepturilor omului" si a cerut guvernului de la Budapesta sa apere dreptul la libertatea de asociere, informeaza Reuters. Guvernul de la Budapesta a inaintat marti in…

- Miliarde din tradarea Romaniei Daca intreținerea urii dintre romani și maghiari ar deveni ineficienta s-ar prabuși multe castele, iar constructorii lor ar avea o problema: ar trebui sa munceasca. E mai simplu sa dai un telefon la Budapesta, sa anunți ca doi politicieni români și un realizator…

- Prim-ministrul Turciei, Binali Yildirim, a declarat, luni, ca Ankara pune la indoiala seriozitatea SUA privind lupta impotriva retelelor teroriste, adaugand ca cere Washingtonului sa nu mai ofere sprijin kurzilor din gruparea PKK, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, a facut uz de forta legislativa pentru a instaura un tip mai bland de autocratie care combina capitalismul de cumetrie si cultura politica a partidului unic.

- Ungaria si Serbia trebuie sa coopereze pentru a-si proteja frontierele, siguranta cetatenilor si identitatea culturala, a declarat premierul ungar Viktor Orban dupa o reuniune a guvernelor celor doua tari care a avut loc vineri la Budapesta, relateaza MTI. Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul…

- "Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Dragnea, la Parlament,…

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- Prim-ministrul Austriei, Sebastian Kurz, si premierul Ungariei, Viktor Orban, au declarat, marti, ca vor continua lupta impotriva migratiei ilegale cu scopul de a asigura siguranta Blocului comunitar, relateaza Politico.eu.

- Papa Francisc a cerut luni tarilor europene sa depuna mai multe eforturi in lupta impotriva antisemitismului, afirmand ca indiferenta fata de aceasta problema este precum un virus care ar putea permite raspandirea ideilor de ura rasiala, relateaza Reuters. Papa Francisc lansat acest apel…

- Premierul ungar, Viktor Orban, nu rateaza ocazia de a lua noi masuri impotriva perceputului sau rival, filantropul George Soros. Oficialul maghiar l-a acuzat in repetate randuri pe miliardar ca ar promova și finanța sectoare ale societații civile care promoveaza imigrația, in contra dorințelor poporului.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Lupta impotriva obezitații infantile s-a aflat in discuția Comisiei de Sanatate (ENVI) din Parlamentul European, la inițiativa eurodeputatei Daciana Sarbu, care a prezidat reuniunea de joi a acestei comisii, cu participarea ministrului Sanatații din Bulgaria, ca reprezentant al președinței bulgare a…

- Guterres a sugerat ca potentialul imigratiei ar putea fi valorificat pentru a stimula economia, pentru a reduce diferentele economice si pentru a crea o legatura intre societati.In replica, Szijjarto a subliniat ca imigratia ar trebui oprita, nu sustinuta. "Este uimitor faptul ca liderul…

- Partidul Democrat din Moldova nu se va implica in razboaie politice si nu se va confrunta cu alte formatiuni in acest an electoral. Declaratiile au fost facute de președintele PDM, Vlad Plahotniuc, intr-un interviu pentru portalul de știri deschide.md.

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international. Si uite asa aflam ca ungurii nostri, instigati de Budapesta, au ajuns agenti de influenta ai Kremlinului. Si ei se afla…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- „Anul 2018 nu este doar anul Centenarului, ci și unul dintre ultimele trenuri ca Romania sa nu cada intre scaune, intr-o lume in plina reașezare. Nu este tarziu sa ne jucam carțile bine. Suntem, insa, in cea mai precara situație de la integrarea in UE și in NATO. Iata cateva riscuri și capcane pe care…

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Osorio Chong a facut acest anunt in cadrul unui discurs tinut la Ciudad de Mexico, unde a participat si presedintele mexican Enrique Pena Nieto, care l-a numit pe Chong in functie in 2012. Presedintele Nieto a declarat ulterior ca Alfonso Navarrete, liderul Partidului Institutional Revolutionar,…

- Peste 100 de persoane au reluat protestul tacut, luni, in fata sediului PSD Sibiu, cerand retragerea modificarilor la legile justitiei. “Lupta cu inamicii statului de drept este mai intensa ca niciodata”, spun protestatarii.Citeste si: Mocneste SCANDALUL in anul Centenarului! Declaratie CONTROVERSATA…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, vineri, dupa intilnirea cu premierul landului Bavaria, Horst Seehofer, ca 2018 va fi anul restabilirii vointei populare in Europa, adaugand ca europenii nu doresc sa traiasca sub amenintarea terorismului, relateaza agentia MTI. Seehofer i-a spus sefului…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba influenta mai mare la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care ambele tari sunt criticate de Bruxelles pentru încalcarea normelor democratice, informeaza publicatia EUObserver, citata de Mediafax.

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant mai greu de spus in privinta viitorului Europei si resping ferm cotele de migranti ale UE, a spus miercuri la Budapesta premierul ungur Viktor Orban, dupa discutii cu omologul sau din Polonia, Mateusz Morawiecki.

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba un cuvant greu de spus in ce priveste viitorul Europei si resping cu fermitate cotele de migranti impuse de UE, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, dupa o intalnire cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki, la Budapesta, transmite Reuters.

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor în statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa întâlnirea avuta miercuri, la Budapesta,…

- Premierul maghiar Viktor Orban a catalogat "moarta din fasa" posibila tentativa a Uniunii Europene de a corela asigurarea finantarii europene de statul de drept, deoarece aceasta corelare este interzisa de Tratatul UE si de sistemul juridic european, transmite agentia oficiala de

- Polonia are un aliat in UE, dupa ce Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Varșoviei, ca urmare a temerilor privind statul de drept. Budapesta a anunțat ca se opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, relateaza Reuters. Premierul ungar Viktor Orban a avertizat vineri ca o Polonie puternica…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marți cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Hunor Kelemen, despre aspecte culturale și de invațamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anunțat marți șeful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- Ungaria nu intentioneaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni premierul Viktor Orban, adaugand ca politica tarii sale privind Orientul Mijlociu nu se va schimba in urma deciziei presedintelui Donald Trump ca SUA sa recunoasca Ierusalimul capitala a statului…

- Un articol publicat pe site-ul publicaței New Europe, cu sediul la Bruxelles, analizeaza campania anticorupție din România, în contextul controverselor aparute, în ultima perioada, ,,la nivel înalt". ,,Lupta împotriva coruptiei din România arata…

- Numarul arestarilor de imigranți clandestini a crescut spectaculos in 2017 in SUA, in timp ce intrarile ilegale au inregistrat o scadere record, au anunțat marți serviciile de imigrație (ICE) și poliția de frontiera (CBP), potrivit AFP. Lupta împotriva imigrației ilegale este…

- Neuro-oncologul Daniela Bota si echipa sa de la universitatea din Irvine, California sunt foarte aproape de a crea un vaccin inovator care va trata unele dintre cele mai agresive forme de cancer la creier.

- Președintele Ungariei, Viktor Orban, își continua "meciul" cu miliardarul conațional, un fel de "omul negru", vinovat pentru toate relele din lume. Mai nou, îl acuza pe George Soroș ca s-a înscris în campania electorala numai pentru a destabiliza guvernul…

- Miliardarul american George Soros declara pe un ton ironic ca actualul prim-ministru ungar suveranist Viktor Orban "s-a schimbat mult" din momentul in care era una din figurile importante ale opoziției anticomuniste, o afirmație facuta intr-o serie de inregistrari video difuzate vineri…

- Potrivit unui comunicat al guvernului de la Londra, Theresa May se va intalni cu regele Salman al Arabiei Saudite si cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, iar printre subiectele de discutie se regasesc criza din Yemen si disputa din Qatar. Joi, in Iordania, premierul britanic se va intalni…

- ”In ceea ce priveste pachetul de legi ale Justitiei pregatit initial de catre ministrul Justitiei si prezentat ulterior Parlamentului, urmarim indeaproape evolutia si asteptam sa vedem ce modificari vor aparea in Parlament si care va fi forma finala rezultata din comisie. Asa cum ati mentionat, avem…