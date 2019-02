Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Cotroceni, si . Cei doi au discutat despre transformarea NATO și cresterea cheltuielilor pentru Aparare. Jens Stoltenberg a venit la Bucuresti miercuri seara, cand a participat la ...

- Mii de persoane au protestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, impotriva Guvernului condus de prim-ministrul Viktor Orban si a legii care modifica regimul orelor suplimentare, relateaza mediafax conform Reuters. Protestatarii au manifestat in centrul orasului Budapesta, in zona castelului medieval…

- Mii de persoane au marsaluit sambata, 5 ianaurie, prin centrul capitalei ungare, Budapesta, pentru a protesta impotriva noii legi adoptate in decembrie privind orele de munca suplimentare. Denuntate de critici drept favorabile "sclaviei", amendamentele la legea muncii prevad cresterea la 400 a numarului…

- Mii de ungari au manifestat duminica, la Budapesta, impotriva noii legi a muncii si Guvernului premierului nationalist Viktor Orban, pe care-l denunta drept tot mai autoristarist, relateaza Reuters.

- Mii de protestatari s-au adunat in fața sediului partidului Fidesz din Budapesta. Aceștia protesteaza la aceasta ora impotriva guvernului condus de Viktor Orban. Politia a mobilizat forte importante pentru a incerca sa controleze demonstratiile. Protestul a inceput spontan in Piata Kossuth pentru…

- Premierul maghiar Viktor Orban a primit o vizita inedita. Chuck Norris a venit la Budapesta, iar liderul Executivului de la Budapesta i-a prezentat Forțele speciale maghiare, despre care șeful partidului de guvernamant spune ca sunt cei mai pregatiți in ceea ce privește apararea populației, informeaza…

- Mii de oameni s-au alaturat unui miting studentesc, sambata, la Budapesta, cerand garantii pentru libertatea academica si schimbari in politicile guvernului, schimbari care au determinat universitatea fondata de miliardarul american de origine ungara George Soros sa intentioneze sa paraseasca Ungaria,…

- Adrian Porumboiu (65 de ani) nu vede cu ochi buni cele 6,5 milioane de euro pe care Guvernul Ungariei condus de Viktor Orban le-a investit si le va investi in echipel Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si Csikszereda Miercurea Ciuc. Omul de afaceri critica Guvernul Romaniei si e de parere ca...