Viktor Orban, felicitari fara rezerve pentru realegerea lui Vladimir Putin

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a transmis felicitari omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru realegerea in functie, recomandandu-i sa aplice reforme pentru modernizarea natiunii, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. "Presedintele Emmanuel Macron l-a felicitat pe Vladimir…

- "Un rezultat excelent pentru Putin, care n-a avut adversar la alegeri. Ai toata admirația mea pentru ca deși anii au trecut tu ți-ai menținut convingerile cu aceeași energie ca intotdeauna. Felicitari poporului rus!" a fost mesajul lui Maradona pentru președintele Rusiei. Legendarul fotbalist…

- Fostul premier Adrian Nastase a comentat luni, la Antena 3, rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia. Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot. Participarea la vot a fost de 67,4%.„Eu cred ca se va adanci tensiunea dintre Rusia și…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare adresat lui Vladimir Putin, care a fost reales in functia de presedinte al Rusiei, informeaza Noi.md. „Cu ocazia victoriei covirșitoare repurtate in cadrul scrutinului prezidențial din Federația Rusa, am onoarea sa va adresez,…

- In urma victoriei previzibile a lui Vladimir Putin la alegerile din Rusia, lucrurile nu vor arata diferit in interior, ci in plan internațional, in funcție de nevoile geoeconomice ale triunghiului marilor puteri - SUA, China și Rusia, spune Cozmin Gușa. Consultantul politic a prezentat și consecințele…

- Premierul ungar Viktor Orban le-a transmis un mesaj tuturor comunitatilor maghiare din Bazinul Carpatic cu ocazia sarbatoririi zilei de 15 Martie (Ziua Maghiarilor de Pretutindeni), care marcheaza Revolutia de la 1848, informeaza agentia de presa MTI. In discursul sau transmis miercuri, in ajunul zilei…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Premierul ungar Viktor Orban a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii maghiare milenare, transmite MTI, citat de news.ro.

- Premierul maghiar Viktor Orban, care a lansat o campanie agresiva la adresa lui George Soros in trecut, il acuza pe miliardar ca este implicat in decesul controversat al jurnalistului slovac Jan Kuciak, relateaza Haaretz.Prim-ministrul Viktor Orban afirma ca miliardarul american de origine…

- Reacția lui Rex Tillerson, dupa ce a fost concediat de Donald Trump. La cateva ore dupa ce a fost concediat de Donald Trump, Rex Tillerson a declarat ca iși va incheia mandatul pe 31 martie și ca dupa aceea se va intoarce la viața privata. Tillerson a declarat in conferința de presa ca daca Rusia o…

- Liderul Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus luni unui jurnalist BBC ca urmeaza sa discute despre cazul spionului rus Serghei Skripal, care a fost otrabit in Marea Britanie, abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Putin a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat…

- Semjen Zsolt, Vicepremierul Ungariei, a fost fotografiat si filmat la o vanatoare de lux in Suedia. Mana dreapta a lui Viktor Orban a impușcat elani și reni din elicopter, acest lucru repetandu-se in ultimii cinci-șase ani, Mana dreapta a premierului Ungariei, Viktor Orban, vicepremirul Semjen Zsolt…

- Eurodeputata portugheza Ana Gomes a lansat un atac fara precedent la adresa Vioricai Dancila, la câteva zile dupa o serie de critici pe care le lansase catre premierul României, dar și catre Liviu Dragnea.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat, marti, ca Ungaria va prospera daca nu va deveni o "tara de imigranti", in caz contrar se va confrunta cu "regres, declin sau stagnare", relateaza agentia MTI. "Pentru ca Ungaria sa progreseze in urmatorii patru ani, niciun imigrant nu ar trebui…

- Cu un Xi Jinping care se poate mentine la putere pe termen nedefinit, China intra in grupul tot mai mare al tarilor conduse de maniera autoritara, o expansiune a acestui tip de regimuri care provoaca din ce in ce mai mult modelul democratic occidental, scrie AFP.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor, dupa ce formatiunea sa a suferit o surprinzatoare infrangere la…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a sfatuit, joi, pe premierul Pavel Filip sa urmeze mai des exemplul presedintelui rus Vladimir Putin, in contextul in care Guvernul de la Chisinau l-a criticat pe Dodon pe motiv ca nu sustine inzestrarea armatei moldovene, relateaza Agora.md.

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie.Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminica, în cadrul unui discurs de aproape o ora la Budapesta, ca imigratia "a proiectat o umbra asupra Europei" si a subliniat ca guvernul sau va lupta împotriva implementarii asa-numitului

- Premierul ungar Viktor Orban si-a intensificat retorica populista inaintea alegerilor din aprilie sustinand ca “nori negri se aduna” si ca tara sa este ultimul bastion de lupta impotriva “islamizarii” Europei, scrie Guardian.

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a amenintat ca va inchide organizatiile neguvernamentale care apara drepturile refugiatilor si ale solicitantilor de azil, relateaza dpa. "Daca nu vor sa isi opreasca activitatile periculoase, pur si simplu le vom expulza de pe teritoriul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca 'nu ne-am incheiat inca munca' si 'mai avem multe de facut', dar si ca politica din tara sa a scapat de 'euro-bla-bla', de 'liberalismul…

- Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, a facut uz de forta legislativa pentru a instaura un tip mai bland de autocratie care combina capitalismul de cumetrie si cultura politica a partidului unic.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca Ungaria va semna un acord cu Romania pentru livrarea a patru miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, intelegere care va incheia monopolul Rusiei in tara sa, relateaza site-ul agentiei The Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Premierul ungar Viktor Orban face un mare serviciu Rusiei și lui Putin daca blocheaza gazele din Marea Neagra în Ungaria, în ciuda declarației sale aparent anti-rusești, arata analistul geostrategic Cozmin Gușa.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca Ungaria va semna un acord cu Romania pentru livrarea a patru miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, intelegere care va incheia monopolul Rusiei in tara sa, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, oponent ferm al imigratiei, a lasat de inteles vineri ca tara sa ar putea urma exemplul Statelor Unite si renunta la negocierile din cadrul ONU privind migratia, relateaza dpa. "Este inacceptabil sa fie formulate principii contrare intereselor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizita la Moscova, a acuzat luni Iranul ca doreste sa 'distruga' statul evreu, relateaza AFP. Iranul 'intentioneaza sa ne distruga', a declarat premierul israelian, într-un discurs rostit alaturi de presedintele rus Vladimir…

- Premierul ungar, Viktor Orban, nu rateaza ocazia de a lua noi masuri impotriva perceputului sau rival, filantropul George Soros. Oficialul maghiar l-a acuzat in repetate randuri pe miliardar ca ar promova și finanța sectoare ale societații civile care promoveaza imigrația, in contra dorințelor poporului.…

- Stelian Tanase e de parere ca protestele care au loc in aceasta perioada, in Romania, seamana cu manifestațiile din 1990, de dupa Revoluție. "S-a trecut de la asaltul la baioneta la un razboi de poziții avind același scop – crearea unui regim autoritar menit sa protejeze interesele oligarhiei. Modelul…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international. Si uite asa aflam ca ungurii nostri, instigati de Budapesta, au ajuns agenti de influenta ai Kremlinului. Si ei se afla…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ecaterina Szabo, fosta gimnasta romana acum in varsta de 50 de ani, a fost primita de Viktor Orban, premierul Ungariei, impreuna cu o sportiva de origine maghiara, jucatoarea de tenis Monica Seleș. Cele doua foste mari sportive au fost invitate la o gala a televiziunii M4, iar dupa aceea au fost primite…

- Premierul ungar, Viktor Orban, l-a sustinut pe actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, inca din timpul campaniei electorale a acestuia pentru prezidentialele din 2016, fiind una dintre putinele figuri politice europene importante care au facut acest lucru.

- Polonia discuta cu Ungaria infiintarea unei banci de dezvoltare dedicata tarilor din Grupul de la Visegrad si intentioneaza sa implice in discutii Slovacia si Cehia, a declarat miercuri premierul polonez Mateusz Morawiecki dupa intalnirea cu premierul maghiar Viktor Orban.

- Ungaria contribuie cu bani mulți la bugetul Uniunii și, in același timp, are acces la resurse serioase, dar acest schimb reprezinta un avantaj pentru UE, "de fapt, ei caștiga de pe urma noastra", a afirmat premierul. "Nu se intampla nimic pentru care ar trebui sa fim recunoscatori", a spus Viktor…

- Premierul maghiar Viktor Orban a catalogat "moarta din fasa" posibila tentativa a Uniunii Europene de a corela asigurarea finantarii europene de statul de drept, deoarece aceasta corelare este interzisa de Tratatul UE si de sistemul juridic european, transmite agentia oficiala de

- Polonia are un aliat in UE, dupa ce Comisia Europeana a activat Articolul 7 impotriva Varșoviei, ca urmare a temerilor privind statul de drept. Budapesta a anunțat ca se opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, relateaza Reuters. Premierul ungar Viktor Orban a avertizat vineri ca o Polonie puternica…