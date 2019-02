Stiri pe aceeasi tema

- BenefitOnline.ro, platforma de beneficii extrasalariale pentru angajati din Romania, a inregistrat in 2018 o cifra de afaceri de 32 milioane de lei si un profit de aproximativ 2 milioane de lei, iar 2019 estimeaza o crestere a cifrei de afaceri de...

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC Viitorul au terminat la egalitate, 0 0, vineri seara, la Sfantu Gheorghe, in prima partida din etapa a 25 a a Ligii I de fotbal, informeaza Agerpres.ro. Sepsi OSK a ratat un penalty in acest meci prin malianul Ibrahima Tandia 64 , sutul sau trecand pe langa poarta. Lovitura…

- ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de...

- Ungaria a "pompat" in fotbalul din zonele locuite de maghiari in Romania aproximativ 20 de milioane de euro in ultimii 6 ani, releva o ancheta publicata de site-ul hotnews.ro. Banii au fost folositi, potrivit sursei citate, mai ales pentru academii de fotbal.Criteriul apartenentei etnice prevaleaza…

- Alina Gorghiu comenteaza, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, o cercetare EUROSTAT care arata ca, in urmatoarele decenii, populatia Romaniei va scadea dramatic. "Chiar ne ducem de rapa!!! De la aproape 20 de milioane anul acesta...in 2080 vom fi 14 milioane in Romania (conform…

- Tehnicianul Eugen Neagoe a declarat, miercuri, ca pentru Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cele trei puncte cu FCSB au fost foarte importante si echipa sa le-a castigat pe merit. "Erau trei puncte importante si cred ca le-am castigat pe merit si fara dubii. In aceasta seara, jucatorii nostri s-au…

- Formatia FCSB a fost invinsa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 4-2 (2-0), de echipa Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in etapa a 18-a a Ligii 1. In urma acestei partide, FCSB ramane pe locul secund, la cinci puncte in urma CFR-ului, in timp ce Sepsi urca pe poziția a cincea.