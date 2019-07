Stiri pe aceeasi tema

- Partidele de opozitie din Ungaria l-au criticat sambata pe premierul ungar Viktor Orban pentru discursul rostit in aceeasi zi la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, relateaza MTI preluat de agerpres. Eurodeputatul socialist Istvan Ujhelyi a dat publicitatii o declaratie in care afirma…

- Ungaria a fost reorganizata intr-un "stat democrat crestin unic". "Toate democratiile sunt prin natura liberale, iar crestin-democratia trebuie sa fie, de asemenea, liberala. Dar democratia liberala a fost viabila atat timp cat a avut un efect pozitiv asupra omenirii", prin garantarea libertatilor personale…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca nu se va implica in disensiunile dintre partidele politice maghiare si nu va "reorganiza actorii politici din Transilvania". "Desigur, premierul Ungariei are competentele sale, are puterea sa si din…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca situatia creata la cimitirul din Valea Uzului este "de neimaginat" si ca in aceasta problema trebuie sa se gaseasca "o solutie acceptabila pentru maghiarii din Transilvania", el sustinand ca "actorii…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca Viorica Dancila este "un politician serios" si ca, daca ar avea "un background, ar putea face foarte multe lucruri mai bune pentru tara". "Discut cu doamna prim-ministru la Bruxelles si la alte diferite…

- ''Colaborarea noastra (in Grupul de la Visegrad) trebuie sa ilustreze de asemenea valori precum statul de drept, democratia si libertatea (...), astfel incat sa nu fim vazuti ca fiind aceia care slabesc sau dizolva Uniunea Europeana'', a spus Zuzana Caputova la o conferinta de presa comuna cu omologul…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se numara printre cei cei 1.000 de invitati ai Universitatii de Vara "Tusvanyos", ajunsa la a 30-a editie, care se va desfasura intre 23 si 28 iulie, la Baile Tusnad. &nbs...

- Prezent la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, unde a primit titlul "Doctor Honoris Causa", Nastase a vorbit, in discursul sau, despre importanta dreptului international pentru Romania, amintind situatii in care tara noastra a castigat dispute cu alte state, inclusiv cu Ungaria, context in care a…