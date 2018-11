Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri ca nu are rost ca tara sa sustina firme care ulterior sunt expuse unor masuri adverse ale guvernelor din alte state. El a cerut partidelor etnice maghiare din tarile vecine Ungariei sa se asigure mai intai ca au sprijinul majoritatilor nationale respective…

- Votul dat la rezolutia Parlamentului European privind statul de drept din Romannia a aratat ca PSD si Guvernul Dancila mai atrag doar sustinerea unor partide extremiste, populiste sau care au un mesaj clar impotriva Bruxelles-ului.

- Votul dat la rezolutia Parlamentului European privind statul de drept din Romannia a aratat ca PSD si Guvernul Dancila mai atrag doar sustinerea unor partide extremiste, populiste sau care au un mesaj clar impotriva Bruxelles-ului.

- Marti, 473 de europarlamentari au fost de acord cu adoptarea rezolutiei privind statul de drept in Romania, iar 151 au votat contra. 40 dintre cei 664 de participanti s-au abtinut. Aceste masuri au fost luate dupa ce PSD a modificat legile Justitiei si Codurile penale.

- Draftul rezolutiei Parlamentului European privind statul de drept din Romania vorbeste despre o „ingrijorare profunda” in privinta independentei justitiei, condamna interventia violenta a jandarmilor de la protestele din luna august, condamna restrictiile politice ale libertatii presei si cere refacerea…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca Guvernul de la Budapesta va initia actiuni legale impotriva deciziei Parlamentului European de aprobare a procedurii de sanctionare a Ungariei, din cauza incalcarii normelor Uniunii Europene, relateaza site-ul Business Insider.

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca guvernul sau va decide luni asupra masurilor juridice de contestare a raportului adoptat de Parlamentul European impotriva Budapestei din cauza incalcarii standardelor democratice, relateaza Reuters si MTI. Parlamentul European a votat miercuri pentru…

- Momente tensionate in plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii dedicate situatiei din Ungaria. Deputatii europeni au discutat la Strasbourg raportul Sargentini privind respectarea statului de drept, a drepturilor si libertatilor fundamentale in Ungaria sub guvernarea lui Viktor Orban.