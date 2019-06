Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban si-a exprimat duminica speranta ca alegerile europarlamentare sa intareasca fortele politice anti-imigratie in Europa, relateaza Reuters potrivit Agerpres "Sper sa fie o schimbare in spatiul public european in favoarea partidelor politice care vor oprirea migratiei",…

- Politica privind migrația va determina daca Fidesz va mai ramâne în Partidul Popular European (PPE) dupa alegerile europarlamentare de duminica, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza Mediafax citând Reuters.Partidul premierului ungar Viktor Orban,…

- Premierul ungar Viktor Orban a anunțat luni ca își retrage sprijinul pentru liderul Partidului Popular Euopean(PPE), Manfred Weber, înainte de alegerile europene, acuzând candidatul creștin democrat din Germania ca i-a ofensat țara, relateaza AFP.Principalul grup de centru-dreapta…

- Guvernul ungar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, a sugerat duminica premierul Viktor Orban, intr-un moment in care partidul sau nationalist, Fidesz, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- FIDESZ, partidul la putere în Ungaria, a fost suspendat din formațiunea paneuropeana de centru-dreapta a Popularilor Europeni, pe termen nelimitat. Decizia a fost adoptata dupa un vot al delegațiilor din partidele membre PPE, reunite la Bruxelles. Odata suspendat, FIDESZ…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat joi ca alegerile europarlamentare de la sfarșitul lunii mai vor demonstra ca ”Partidul Popular European are nevoie de FIDESZ și FIDESZ are nevoie de Partidul Popular European”, suspendarea din PPE fiind un compromis, scrie Mediafax.”Noi credem…