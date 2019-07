Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca Viorica Dancila este "un politician serios" si ca, daca ar avea "un background, ar putea face foarte multe lucruri mai bune pentru tara". "Discut cu doamna prim-ministru la Bruxelles si la alte diferite…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, se numara printre cei cei 1.000 de invitati ai Universitatii de Vara "Tusvanyos", ajunsa la a 30-a editie, care se va desfasura intre 23 si 28 iulie, la Baile Tusnad. &nbs...

- Guvernul Ungariei a transmis Cabinetului Dancila o nota de protest cu privire la incidentele de joi din cimitirul militar din Valea Uzului, a declarat pentru agentia ungara de presa MTI Levente Magyar, secretarul de stat din Ministerul de Externe de la Budapesta responsabil de relatia cu

- Prezent la Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, unde a primit titlul "Doctor Honoris Causa", Nastase a vorbit, in discursul sau, despre importanta dreptului international pentru Romania, amintind situatii in care tara noastra a castigat dispute cu alte state, inclusiv cu Ungaria, context in care a…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, care este si presedinte al FIDESZ, a facut, miercuri, un apel catre maghiarii din Transilvania de a vota lista de candidati UDMR pentru europarlamentare."Maine, la Sibiu, voi participa la Summit si doamna premier din Romania m-a invitat. Noi avem o relatie…

- Prezent la Cluj-Napoca, premierul Ungariei, Viktor Orban a declarat ca relatiile tarii sale cu Slovacia si cu Serbia sunt excelente, lucru pe care nu poate sa-l spuna inca si despre relatiile cu Romania. "Pot sa spun ca nici cei mai varstnici nu-si mai aduc aminte cand a mai fost atat de buna relatia…

- "In ceea ce priveste declaratia Sanctitatii Sale, doua lucruri pot sa va spun. Sunt de acord cu ambele. Pe de o parte, el cere sa ducem o politica pentru ca sa fie cat mai putini care se ineaca in mare si eu sunt absolut convins ca cei care exprima clar ca emigrantii fara niciun fel de inregistrare,…

- Premierul Ungariei, Orban Viktor, susține ca România a dovedit ca este capabila sa apere granițele externe ale Schengen, astfel ca merita sa faca parte din zona Schengen. „În numele Ungariei, mulțumesc României pentru tot ceea ce a facut”, a spus Orban, potrivit Mediafax.Orban…