Viktor Orban, de Ziua Maghiarilor:A venit din nou vremea cand trebuie sa ne aparam impreuna libertatea si cultura milenara

- Primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, a fost amendat, miercuri, de Prefectura Covasna, cu suma de 5.000 de lei pentru ca nu a arborat si drapelul Romaniei alaturi de steagurile rosu-alb-verde care pavoazeaza localitatea in cinstea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie.…

- Premierul ungar Viktor Orban le-a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii maghiare milenare, transmite MTI.

- Primaria Municipiului Zalau anunța blocarea unui sens de circulație al bulevardului zalauan, in ziua de 15 martie. In comunicatul municipalitații se arata: “Pentru buna desfașurare a manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, joi, 15 martie, in intervalul orar 20:30 – 21:30,…

- Premierul maghiar Viktor Orban, care a lansat o campanie agresiva la adresa lui George Soros in trecut, il acuza pe miliardar ca este implicat in decesul controversat al jurnalistului slovac Jan Kuciak, relateaza Haaretz.Prim-ministrul Viktor Orban afirma ca miliardarul american de origine…

- Viceprimarul din Santu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba, a declarat, corespondentului Mediafax, ca nu este vorba despre steaguri propriu-zise, ci de benzi tricolore ale comunitatii maghiare, care au fost amplasate inainte de ziua de 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.De asemenea, el…

- O parte din steagurile arborate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni au fost arborate, la Sfantu Gheorghe, pe verticala, ceea ce face sa semene izbitor cele ale Italiei. In plus, Prefectura Covasna a somat Primaria Sfantu Gheorghe sa arboreze si Drapelul National al Romaniei.

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunta instituirea unor restrictii de circulatie pentru ziua de joi, 15 martie 2018. Astfel, pentru buna desfașurare a manifestarilor publice desfașurate sub egida „Ziua Maghiarilor de Pretutindeni”, între…

- Partidul Noua Dreapta organizeaza joi, 15 martie, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, un protest in fata Ambasadei Ungariei din Bucuresti. Membrii formatiunii se arata nemultumiti de sustinerea pe care ar fi acordat-o Guvernul Ungariei marsului organizat sambata, 10 martie, la Targu Mures, unde s-a…

- Circulatia camioanelor prin cel mai mare punct de trecere a frontierei din vestul tarii, cel de pe autostrada Nadlac-Arad, se desfasoara cu dificultate si marti, 13 februarie, din cauza faptului ca in cazul TIR-urilor se asteapta, conform aplicatiei politiei de frontiera, 240 de minute pentru a se ieși…

- La Nadlac II (Arad, pe autostrada) s-a format o coloana de automarfare lunga de aproape zece kilometri, iar timpul de asteptare anuntat de Politia de Frontiera pentru control este de patru ore, in timp ce soferii se plang ca stau 6 – 8 ore. La Bors (Bihor), se asteapta 250 de minute pentru…

- Coloane imense de camioane, marți dimineața, la punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Șoferii de automarfare aflați la granița cu Ungaria de la Nadlac II, Borș și Varșand se plang ca timpul de așteptare pentru controlul de frontiera a crescut foarte mult in ultimele doua zile și ca sunt nevoiți…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noaptea și pana joi noaptea, in perioada sarbatorii Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Exceptie fac vehiculele care transporta marfuri perisabile si animale vii. „Autoritatile de…

- Presedintele CNS, Izsak Balazs, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX ca mitingul si marsul sunt si actiuni de protest impotriva actualului proiect de regionalizare a Romaniei. "CNS organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars pentru autonomia Tinutului Secuiesc, la care…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat, marti, ca Ungaria va prospera daca nu va deveni o "tara de imigranti", in caz contrar se va confrunta cu "regres, declin sau stagnare", relateaza agentia MTI. "Pentru ca Ungaria sa progreseze in urmatorii patru ani, niciun imigrant nu ar trebui…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni in incercarea de a inlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria intr-un rai al imigrantilor, dupa ce formatiunea sa a suferit o surprinzatoare infrangere la…

- Barbații prevazatori și-au facut deja cumparaturile pentru astazi, cand vor face mici cadouri femeilor dragi din viața lor, sa le poarte noroc tot anul. In Vaslui, prețurile incep de la un leu, dar pot ajunge și la 50 de lei pentru un marțișor. Cu toate ca afara sunt multe grade cu minus, iar iarna…

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, si-a accentuat retorica populista inaintea alegerilor legislative din data de 8 aprilie, proclamand Ungaria drept ultimul bastion al luptei impotriva islamizarii.

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie.Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminica, în cadrul unui discurs de aproape o ora la Budapesta, ca imigratia "a proiectat o umbra asupra Europei" si a subliniat ca guvernul sau va lupta împotriva implementarii asa-numitului

- Premierul ungar Viktor Orban si-a intensificat retorica populista inaintea alegerilor din aprilie sustinand ca “nori negri se aduna” si ca tara sa este ultimul bastion de lupta impotriva “islamizarii” Europei, scrie Guardian.

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a amenintat ca va inchide organizatiile neguvernamentale care apara drepturile refugiatilor si ale solicitantilor de azil, relateaza dpa. "Daca nu vor sa isi opreasca activitatile periculoase, pur si simplu le vom expulza de pe teritoriul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca 'nu ne-am incheiat inca munca' si 'mai avem multe de facut', dar si ca politica din tara sa a scapat de 'euro-bla-bla', de 'liberalismul…

- Guvernul Coreei de Sud a aprobat miercuri un buget de peste doua milioane euro pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de participarea delegatiei Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, a facut uz de forta legislativa pentru a instaura un tip mai bland de autocratie care combina capitalismul de cumetrie si cultura politica a partidului unic.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca Ungaria va semna un acord cu Romania pentru livrarea a patru miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, intelegere care va incheia monopolul Rusiei in tara sa, relateaza site-ul agentiei The Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Premierul ungar Viktor Orban face un mare serviciu Rusiei și lui Putin daca blocheaza gazele din Marea Neagra în Ungaria, în ciuda declarației sale aparent anti-rusești, arata analistul geostrategic Cozmin Gușa.

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, oponent ferm al imigratiei, a lasat de inteles vineri ca tara sa ar putea urma exemplul Statelor Unite si renunta la negocierile din cadrul ONU privind migratia, relateaza dpa. "Este inacceptabil sa fie formulate principii contrare intereselor…

- Premierul moldovean, Pavel Filip, a invitat oamenii de afaceri din Emiratele Arabe Unite (EAU) sa participe la procesul de privatizare a companiilor moldovenești din mai multe domenii importante. El a facut acest lucru in timpul unei intilniri cu președintele Consiliului Național Federal, Amal Al Qubaisi,…

- Premierul ungar, Viktor Orban, nu rateaza ocazia de a lua noi masuri impotriva perceputului sau rival, filantropul George Soros. Oficialul maghiar l-a acuzat in repetate randuri pe miliardar ca ar promova și finanța sectoare ale societații civile care promoveaza imigrația, in contra dorințelor poporului.…

- *** Social-democratii s-au reunit în sedinta Comitetului Executiv National pentru a valida componenta Cabinetului Dancila. Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca vor fi si nume noi de ministri, dar si din vechiul Cabinet. * Înaintea sedintei, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Culturile agricole insamantate in toamna nu sunt afectate vremea neobisnuita din ultima perioada. Alternanta de temperaturi nu a compromis graul si rapita. Fermierii din Baragan spun ca daca mai continua vremea calda, anormala pentru luna ianuarie, se pierdea 30% din productie.

- Mihai Tudose a spus ca pleaca si a plecat. A demisionat ca urmare a retragerii sprijinului politic in sedinta CEx PSD si nu a mai contat ca la doar cateva ore urma sa ajunga in Romania premierul Japoniei. O vizita istorica in care Tudose ne-a aratat unde ne flutura mandria nationala.

- Momente de panica la Teatrul Odeon. Felicia Filip la un pas sa se prabușeasca pe scena, atunci cand a venit momentul sa ofere un premiu. Artista a fost prezenta la Gala Premiilor Municipiului București pentru Arta și Cultura, unde Alexandru Arșinel a primi numele de cetațean de onoare al Capitalei.…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international. Si uite asa aflam ca ungurii nostri, instigati de Budapesta, au ajuns agenti de influenta ai Kremlinului. Si ei se afla…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Mihai Tudose afirma intr-un interviu la Antena 3 ca este „premierul Romaniei, propus de PSD”, nu premierul cuiva anume sau al serviciilor. Premierul ii da dreptate colegului sau de partid, Niculae Badalau, care a vorbit intr-o scrisoare prezentata CEx-ului PSD despre lipsa democrațiie interne in…

- Premierul ungar, Viktor Orban, l-a sustinut pe actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, inca din timpul campaniei electorale a acestuia pentru prezidentialele din 2016, fiind una dintre putinele figuri politice europene importante care au facut acest lucru.

- Manifestatii sporadice, care au degenerat pe alocuri in violenta, au avut loc duminica seara in mai multe orase din Iran, inclusiv la Teheran, in pofida apelului la calm lansat de presedintele Hassan Rohani, releva luni presa si retelele sociale iraniene, citate de AFP. Numarul mortilor a crescut la…

- La finalul unui an in care s-a remarcat prin pozițile sale vehemente pe teme de justiție, in special in ceea ce o privește pe șefa DNA, deputatul PSD Liviu Pleșoianu transmite un mesaj tranșant. Acesta afirma ca este momentul ca invrajbirea romanilor sa se incheie, iar in anul centenarului romanii…

- Premierul maghiar Viktor Orban a catalogat "moarta din fasa" posibila tentativa a Uniunii Europene de a corela asigurarea finantarii europene de statul de drept, deoarece aceasta corelare este interzisa de...

- Deputatul PMP Catalina Bozianu a criticat in termeni duri respingerea de catre alianta aflata la guvernare a amendamentului prin care sumele rezultate din aplicarea impozitului pe venit ar fi urmat sa fie virate integral la bugetele locale ale primariilor. Bozianu a lansat acuzatiile…