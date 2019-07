ONG-urile care efectueaza misiuni de salvare in Marea Mediterana se afla de mai multa vreme in centrul unei dispute in cadrul Uniunii Europene privind modul in care ar trebui sa se actioneze in cazul persoanelor salvate pe mare in timp ce incercau sa ajunga in Europa la bordul unor ambarcatiuni improvizate.



"Grupuri ale societatii civile sau cele care pozeaza in grupuri ale societatii civile, finantate si organizate in moduri netrasparente, sunt principalul sprijin pentru politicienii care sunt in favoarea migratiei", a declarat Orban pentru postul de stat de radio din Ungaria. El…