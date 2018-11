Viktor Orban, aprecieri pentru politicienii români El a cerut partidelor etnice maghiare din tarile vecine Ungariei sa se asigure mai intai ca au sprijinul majoritatilor nationale respective pentru astfel de initiative si a dat ca exemplu Romania, unde Ungaria poate implementa programe de dezvoltare economica, cu acordul natiunii majoritare, transmite MTI. Site-ul de internet al guvernului de la Budapesta a publicat o inregistrare de la o reuniune cu usile inchise a Conferintei Permanente Ungare, unde Orban s-a referit si la relatiile din cadrul Uniunii Europene. Aprecieri pentru europarlamentarii ALDE Potrivit MTI, premierul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul guvernului de la Budapesta a publicat o inregistrare de la o reuniune cu usile inchise a Conferintei Permanente Ungare, unde Viktor Orban s-a referit si la relatiile din cadrul Uniunii Europene. Potrivit MTI, premierul a apreciat votul europarlamentarilor romani din ALDE impotriva rezolutiei…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a acuzat vineri pe guvernantii din Ungaria si Polonia ca "isi mint popoarele" prin pozitiile lor anti-europene. In cadrul unei asa-numite consultari cetatenesti la Bratislava, in fata unui public pro-european, Macron a afirmat ca in Ungaria si in Polonia,…

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Cu toate…

- Pozitia Uniunii Europene (UE) fata de proiectul gazoductului Nord Stream 2 demonstreaza lipsa de solidaritate, a afirmat vineri presedintele polonez Andrzej Duda, transmite agentia poloneza de presa PAP preluata de Agerpres. Andrzej Duda a subliniat in finalul unui summit al Grupului de la…

- TAROM a inregistrat, in primele opt luni din 2018, cel mai mic numar de incidente raportat la volumul total al zborurilor, respectiv de 1,2 evenimente la 100 de curse, reiese dintr-o analiza de specialitate, publicitata joi, informeaza AGERPRES . Conform datelor Flight Refund, in cadrul cercetarii au…

- Tarom a inregistrat, in primele opt luni din 2018, cel mai mic numar de incidente raportat la volumul total al zborurilor, respectiv de 1,2 evenimente la 100 de curse, reiese dintr-o analiza Flight Refund. Conform datelor Flight Refund, în cadrul cercetării au fost cuprinse şase companii…

- Iata ce a scris Liviu Pleșoianu pe contul sau de socializare: "Ponta 1 și Ponta 2... Victor PONTA, pe rit vechi, 2017: "Singurii care mai conteaza acum pentru noi, apropiați de noi și care se bat pentru niște lucruri care ne privesc și pe noi, sunt țarile din Grupul de la Vișegrad,…