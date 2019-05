Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban își întrerupe flirtul cu ceilalți extremiști din UE pentru a anunțat ca dorește binele Partidului Popular European, unde vrea sa se întoarca. Cu unele condiții, firește.

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a promis ca va lupta pentru succesul in alegerile europarlamentare al Partidului Popular European (PPE), in care vede in continuare 'casa sa politica', dar a afirmat ca va fi necesara o discutie despre directia pe care o va lua acest partid, transmite vineri…

- Liviu Dragnea a declarat marți, la Adevarul Live, ca „dupa alegeri, chiar duminica seara” va face un anunț cu privire la o eventuala candidatura a sa la prezidențiale. Dupa alegeri. Chiar duminica seara...

- Premierul ungar Viktor Orban si-a reluat vineri atacurile asupra statului major al dreptei europene, cu care partidul sau este aliat, luandu-i la tinta pe Jean-Claude Juncker si Manfred Weber, cu prilejul lansarii campaniei sale pentru alegerile europene, relateaza AFP.Viktor Orban a declarat…

- PMP se va prezenta la alegerile europarlamentare cu o lista formata doar din lideri ai partidului si asteapta ca presedintele Traian Basescu sa ia o decizie in privinta candidaturii sale la acest scrutin.Potrivit presedintelui Claudiu Palaz, PMP Constanta a strans 10.000 de semnaturi pentru candidatura…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca formatiunea sa politica, Fidesz, ar putea iesi din Partidul Popular European (PPE), transmite Reuters, care preia postul national de radio din Ungaria, scrie agerpres.ro. Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a cerut marti ca Fidesz sa retraga…

- Asigurarea unei prezente puternice a Ungariei in viitorul Parlament European (PE) este un obiectiv-cheie pentru alegerile din luna mai, au afirmat joi la Budapesta premierul Viktor Orban si presedintele UDMR,...