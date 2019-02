Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut Guvernului sa negocieze cu institutiile financiare care ar putea cumpara Budapest Bank la un pret egal sau mai mare decat a platit statul pentru banca, se arata intr-un anunt aparut in Monitorul Oficial de la Budapesta, transmite Reuters. Oficialul ungar…

- Mii de persoane au protestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, impotriva Guvernului condus de prim-ministrul Viktor Orban si a legii care modifica regimul orelor suplimentare, relateaza Reuters.

- Premierul ungar Viktor Orban vrea sa vada partidele anti-imigrație obținand majoritatea in alegerile pentru Parlamentul European și apoi in Comisie. In același timp, el sprijina o axa Varșovia-Roma pentru alegerile europene din acest an.

- In politica ungara se profileaza o cooperare antiguvernamentala care include, pe langa partide de opozitie, si sindicate si grupuri civile, a afirmat luni candidatul Partidului Liberal ungar pentru postul de primar al Budapestei, transmite MTI. Citește și: Klaus Iohannis a activat opțiunea…

- Mai multe persoane din Ungaria au continuat sa protesteze la nivel national impotriva premierului Viktor Orban, cerand eliberarea sistemului judiciar si a presei de sub controlul Guvernului, relateaa site-ul agentiei Dpa.

- Premierul ungar Viktor Orban trebuie sa ofere explicații privind decizia de a oferi fostului premier macedonean Nikola Gruevski azil politic in Ungaria, a afirmat miercuri comisarul UE pentru Extindere si Politica de Vecinatate, Johannes Hahn, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafac"Daca…

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat votul europarlamentarilor romani din ALDE impotriva rezolutiei Sargentini care condamna Ungaria, iar ca urmare europarlamentarii unguri au votat la randul lor impotriva rezolutiei critice a Parlamentului European privind Romania, relateaza agentia ungara MTI.