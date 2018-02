Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban face un mare serviciu Rusiei și lui Putin daca blocheaza gazele din Marea Neagra în Ungaria, în ciuda declarației sale aparent anti-rusești, arata analistul geostrategic Cozmin Gușa.

- Ungaria va semna, in curand, un acord pe 15 ani care ii va permite sa importe din Romania jumatate din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie in fiecare an. Livrarile ar putea demara dupa 2022, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres. A

- Ungaria si Serbia trebuie sa coopereze pentru a-si proteja frontierele, siguranta cetatenilor si identitatea culturala, a declarat premierul ungar Viktor Orban dupa o reuniune a guvernelor celor doua tari care a avut loc vineri la Budapesta, relateaza MTI. Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, „explicatii urgent” cu privire la gazoductul BRUA si la „intelegerile netransparente” cu Ungaria, se arata intr-un comunicat al CNMR, remis vineri AGERPRES

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca se va intalni cu premierul Viktor Orban, in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte de infrastructura mare, legatura Bucuresti- Budapesta de cale ferata de mare viteza, o discutie ca posibilitatea…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- ”Sa vina romanii și din trei gaini doua sa ni le ia? Nu mai vrem”, declara o batrana la un post de televiziune. Se vedea ca sarmana este chinuita, speriata și cine știe prin ce a trecut in viața ei. Dar cel mai vizibil era faptul ca femeia era informata prost. Cineva, totuși, le baga in cap oamenilor…

- Romania va crea conditii tehnice pentru a exporta gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, fiind pentru prima data in cateva decenii cand vecinii de la vest ar mai importa resursa din alta sursa decat Rusia, informeaza agentia ungara de presa MTI.

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, oponent ferm al imigratiei, a lasat de inteles vineri ca tara sa ar putea urma exemplul Statelor Unite si renunta la negocierile din cadrul ONU privind migratia, relateaza dpa. "Este inacceptabil sa fie formulate principii contrare intereselor…

- Premierul maghiar, Viktor Orban, a ajuns miercuri la Viena pentru a-și incepe intalnirea de doua zile cu oficialii austrieci. Totul s-a desfașurat in cel mai mare secret. Inaltul demnitar din Ungaria s-a intalnit cu cancelarul Sebastian Kurz si cu vicecancelarul Heinz-Christian Strache.

- “USR va vota impotriva Guvernului Dancila. Este singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola. Ma intreb cate Guverne trebuie sa mai cada pana vom putea opri acest circ in reluare, si pana cand loialitatea fata de un sef de partid va mai incalca responsabilitatea pe care…

- La nivel european, situatia din Romania este urmarita cu mare atentie din cauza instabilitatii politice si a riscului de derapaj economic. O spune corespondentul Financial Times in Romania, Ungaria si Balcanii de Vest, intr-un interviu acordat Digi24. Jurnalistul Andrew Byrne spune ca observatorii…

- Mihai Tudose a vrut sa faca, inainte de ședința PSD in care i se decide soarta in fruntea Guvernului, precizari despre declarațiile care au aruncat in aer relațiile romano-ungare. Premierul a anunțat ca a facut referire la autoritațile romane, nu la maghiarii romani.”Eu m-am referit la autoritațile…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Ecaterina Szabo, fosta gimnasta romana acum in varsta de 50 de ani, a fost primita de Viktor Orban, premierul Ungariei, impreuna cu o sportiva de origine maghiara, jucatoarea de tenis Monica Seleș. Cele doua foste mari sportive au fost invitate la o gala a televiziunii M4, iar dupa aceea au fost primite…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Dintre toți liderii statelor UE și NATO, premierul Ungariei, Viktor Orban, este mai mai mare susținator lui Vladimir Putin. Concluzia apare intr-un raport intocmit de catre Comisia pentru Relații Externe a Senatului american. In aceeași analiza se precizeaza ca una dintre vulnerabilitațile statelor…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Poate fi facuta o retrospectiva a anului 2017 ignorand scandalurile? Desigur. Dar numai in cazul partidelor aflate la guvernare. Chiar si pentru acestea, daca sunt sincere, este greu sa treaca cu vederea anumite evenimente. PSD a reusit performanta sa extraga din programul de guvernare numai esentele…

- Responsabilul ungar mentioneaza in interviu ca daca traficul de la aceasta granita se va transforma intr-o ruta principala de migratie, la frontiera dintre Ungaria si Romania ar putea fi construit un gard, dupa consultari cu autoritatile romane.Gyorgy Bakondi mai noteaza ca autoritatile…

- Ungaria contribuie cu bani mulți la bugetul Uniunii și, in același timp, are acces la resurse serioase, dar acest schimb reprezinta un avantaj pentru UE, "de fapt, ei caștiga de pe urma noastra", a afirmat premierul. "Nu se intampla nimic pentru care ar trebui sa fim recunoscatori", a spus Viktor…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a asigurat, marti dimineata, pe presedintele Uniunii Democrate din Romania, Kelemen Hunor, ca Guvernul maghiar urmeaza sa acorde sprijin in continuare pentru dezvoltarea institutiilor culturale si de invatamant care asigura pastrarea identitatii maghiare din Ardeal,…

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marți cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Hunor Kelemen, despre aspecte culturale și de invațamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anunțat marți șeful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- Ungaria nu intentioneaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni premierul Viktor Orban, adaugand ca politica tarii sale privind Orientul Mijlociu nu se va schimba in urma deciziei presedintelui Donald Trump ca SUA sa recunoasca Ierusalimul capitala a statului…

- Theresa May susține ca acordul incheiat intre Londra și Bruxelles a trezit „un nou sentiment de optimism” pentru faza a doua a negocierilor, respectiv incheierea unui acord comercial intre Londra și Bruxelles, relateaza AFP. Premierul britanic urmeaza sa susțina un discurs in fața Camerei Comunelor,…

- Echipa nationala de handbal a Romaniei a castigat Grupa A de la Campionatul Mondial din Germania, dupa ce Franta si Spania au terminat la egalitate, scor 25-25. Astfel, echipa lui Ambros Martin va intalni in optimi locul 4 din grupa B, aceasta pozitie urmand sa fie ocupata de Cehia sau Ungaria.

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- România are cele mai mici preturi la gazele naturale pentru consumatorii casnici, 3,2 euro per 100 kWh, cele mai mari preturi fiind platite de suedezi, 12 euro per 100 kWh, în primul semestru din 2017, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Eurostat. Preturile gazelor pentru…

- ”Am terminat discutiile cu toate fortele politice. Am ajuns la un larg consens”, a declarat Aoun, adaugand ca Hariri va ramane premierul Libanului. La 4 noiembrie, premierul libanez Saad al-Hariri si-a anuntat demisia, in cursul unei vizite in Arabia Saudita, acuzand Iranul ca a provocat…

- Solutiile Microsoft vor ajunge mai usor si mai rapid la partenerii si clientii din regiune. Tech Data a semnat un nou parteneriat strategic pentru a accelera adoptarea gamei complete de solutii software si cloud Microsoft, in Romania, Polonia, Cehia, Slovacia si Ungaria. Acordul dintre Tech Data si…

- Modelul ungar funcționeaza, "iar noi, ungurii, nu vrem sa il inlocuim", a declarat vineri premierul Ungariei, Viktor Orban, la un summit al UE pe chestiuni sociale care are loc la Goteborg, in Suedia, transmite MTI. El a spus ca guvernul ungar aude deseori "multe idei bune"…

- Guvernul ungar a anuntat miercuri ca a eliberat in sapte ani un milion de pasapoarte membrilor diasporei maghiare stabilite in strainatate, in special in tarile limitrofe, in baza unei legi controversate asupra dublei cetatenii adoptate la initiativa premierului Viktor Orban, relateaza AFP.Consecinta…

- "Nu voi relua argumentele de la intervențiile mele trecute cu privire la lipsa de oportunitate a acestei legi, la umilința pe care o aducem chiar memoriei celor care au cazut cand Ungaria voia sa se faca mare pe seama Ardealului. V-aș mai sublinia insa un lucru, dragi colegi de la UDMR. Mai acum…

